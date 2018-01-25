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Cпасатели продолжают искать пропавшее судно «Восток»
Пропавшее российское рыболовецкое судно "Восток" еще не найдено
Пропавшее в Японском море российское рыболовецкое судно "Восток", по состоянию на 25 января, еще не найдено. Спасатели будут продолжать поиски моряков всю ночь, в операции задействованы три морских и два воздушных судна, - сообщает РИА Новости.
"В 200 км южнее мыса Гамова произошло срабатывание аварийного радиобуя, принадлежащего рыболовному судну "Восток". Все попытки связаться с судном не принесли результата", - сообщила пресс-служба краевого главка МЧС. Экипаж судна состоял из 21 человека. Среди членов экипажа - 13 жителей Сахалинской области, а также уроженцы Приморского края, Челябинской и Свердловской областей, Оренбурга, Запорожья, Молдавии и Азербайджана.
Следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по факту потери связи с судном "Восток" в Японском море. Дело заведено по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
По данным следствия, "Восток" (принадлежит ООО "ДВ-Флот", порт приписки Невельск Сахалинской области) шел из порта южнокорейского порта Донгхэ в сахалинский Холмск.
С самого начала спасательная операция осложнялся неблагоприятными погодными условиями. Как сообщил дежурный синоптик Примгидромета, поверхностная температура воды в районе поисков не превышает нуля градусов.
"В 200 км южнее мыса Гамова произошло срабатывание аварийного радиобуя, принадлежащего рыболовному судну "Восток". Все попытки связаться с судном не принесли результата", - сообщила пресс-служба краевого главка МЧС. Экипаж судна состоял из 21 человека. Среди членов экипажа - 13 жителей Сахалинской области, а также уроженцы Приморского края, Челябинской и Свердловской областей, Оренбурга, Запорожья, Молдавии и Азербайджана.
Следственные органы Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по факту потери связи с судном "Восток" в Японском море. Дело заведено по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
По данным следствия, "Восток" (принадлежит ООО "ДВ-Флот", порт приписки Невельск Сахалинской области) шел из порта южнокорейского порта Донгхэ в сахалинский Холмск.
С самого начала спасательная операция осложнялся неблагоприятными погодными условиями. Как сообщил дежурный синоптик Примгидромета, поверхностная температура воды в районе поисков не превышает нуля градусов.