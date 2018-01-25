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сегодня, 19:41

Липецкая вечЁрка: смерть на лавочке, новый ТРЦ и безумно дорогая красота

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#обзор #события #вечЁрка
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Липецкая вечЁрка: смерть на лавочке, новый ТРЦ и безумно дорогая красота
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в четверг, 25 января.

Самое пристальное внимание сегодня приковано к новости про медиков. Жителя села Куликово Анатолия Никуленко на "неотложке" привезли в Усманскую больницу с сильными болями в животе. Однако поздним вечером из приемного покоя 70-летнего мужчину выставили на улицу...

Не меньше липчан в четверг волновало сообщение о новом ТРЦ. Он расположится в районе улиц Свиридова, Минская и Кривенкова, его собирается строить местная компания. Объект социального назначения будет иметь спортивный уклон. 

Бурное обсуждение сегодня вызвала новость, касающаяся благоустройства. Работы на липецком Городище стартуют сразу после подписания контрактов и должны завершиться к 14 июня. Под благоустройство попадет участок, ограниченный Плехановским спуском, руслом реки Липовка, площадью Театральная. Общая площадь территории для благоустройства превышает 47 000 квадратных метров, 43% из которой займет зеленая зона.

Активный отклик получила заметка про жалобы на «Территорию здоровья». «Сколько стоят конкретные процедуры, я не знаю. Даже менеджер не смогла мне пояснить, что такое «жемчужное сияние», которым меня одарили! А как вам якобы тест на мой ДНК, который оказался по факту распечаткой из интернета с приколотой к ней таблицей килокалорий, содержащихся в фасоли, яблоках и иных продуктах, оцененных в 20 тысяч рублей?! А потом мне предложили на сумму не оказанных услуг сделать уколы ботокса. Но я к своему лицу никогда никому не позволяла прикасаться».

Вместе с этим, немало «плюсиков» сегодня досталось фотообзору в честь Дня студента.

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#обзор #события #вечЁрка
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Комментарии (3)

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Максим

18 минут назад
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красотка

34 минуты назад
совет,на петровском рынке , скоро откроют еще один торгово- развлекательный центр, а не лучше будет сделать там, сам петровский рынок, а вместо рынка построить аква-парк,как и планировали, ведь согласитесь,что в липецке нет ничего интересного,я думаю время пришло, пора порадовать уже жителей города,в воронеже уже есть и др,городах тоже,подумайте над этим вопросом
ответить

красотка

34 минуты назад
совет,на петровском рынке , скоро откроют еще один торгово- развлекательный центр, а не лучше будет сделать там, сам петровский рынок, а вместо рынка построить аква-парк,как и планировали, ведь согласитесь,что в липецке нет ничего интересного,я думаю время пришло, пора порадовать уже жителей города,в воронеже уже есть и др,городах тоже,подумайте над этим вопросом
ответить

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