В Добринском районе можно обучиться подводному плаванию

В построенных бассейнах региона можно уже не просто плавать, но и учиться дайвингу

Как известно, практически во всех районах Липецкой области за последние 10 лет были построены бассейны. Местный жители занимаются в них не только в спортивных секциях и группах здоровья, но, с недавних пор осваивают и подводное плавание.

Так жители Добринского района получили возможность попробовать себя в подводном плавании с аквалангом. Как сообщили в администрации района, курсы дайвинга в бассейне «Жемчужина» будут вести опытные инструкторы из Липецкого подводного клуба Виталий и Оксана Барловские. Дайвингом они занимаются профессионально с 2001 года. Он для них стал семейным увлечением, вместе они прошли нелегкий путь от любителей до профессионалов-инструкторов ряда международных систем.

Как отмечают в администрации, в последнее время дайвинг становится семейным увлечением, с родителями с удовольствием занимаются и дети с 10 лет. Теперь добринцы смогут своими глазами увидеть красоты подводного мира. Для этого они могут пройти специальный курс обучения. Занятия будут проводиться в бассейне «Жемчужина». С этой инициативой выступил глава муниципалитета Сергей Москворецкий, пригласивший Виталия Барловского в район. В программу обучения входят лекции, погружения в бассейне и открытой воде, сдача экзаменов. Только после этого обучающимся выдадут соответствующий сертификат. На время обучения будет предоставляться необходимое оборудование и учебные материалы.