Дома для будущих 6,8 тысячи липецких переселенцев должны стать качественнее

Потому что штраф за некачественные дома переселенцев из аварийного жилья вырос в пять раз.

Как сообщает региональное управление ЖКХ о ссылкой на Минстрой России, штраф для субъектов за срыв сроков устранения недостатков в домах, построенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, повышен со 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Также регионы будут платить штрафы за предоставление квартир нестандартных планировок.



В рамках реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья в Липецкой области новые благоустроенные жилые помещения в 2013-2017 годах получили 4,3 тысячи человек. Было расселено 219 аварийных домов общей площадью 71,8 тысячи квадратных метров. Государству эта программа только в Липецкой области обошлась в 2,76 миллиарда рублей. 1 миллиард рублей выделили из федерального, 1,76 миллиарда рублей - из областного и местных бюджетов.



На текущий момент в регионе признано ветхими и аварийными 280 многоквартирных домов общей площадью 126 тысяч квадратных метров. Улучшения жилищных условий ожидает 6,8 тысячи жителей области. Для них нужно будет построить более 3 тысяч квартир.



Всего на территории России на 1 января 2018 года расселено более 10,5 миллиона квадратных метров и 673 тысячи человек.