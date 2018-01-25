Общество

сегодня, 15:44

Дома для будущих 6,8 тысячи липецких переселенцев должны стать качественнее

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#жильё #переселение
Дома для будущих 6,8 тысячи липецких переселенцев должны стать качественнее

Потому что штраф за некачественные дома переселенцев из аварийного жилья вырос в пять раз.

Как сообщает региональное управление ЖКХ о ссылкой на Минстрой России, штраф для субъектов за срыв сроков устранения недостатков в домах, построенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, повышен со 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Также регионы будут платить штрафы за предоставление квартир нестандартных планировок.  

В рамках реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья в Липецкой области новые благоустроенные жилые помещения в 2013-2017 годах получили 4,3 тысячи человек. Было расселено 219 аварийных домов общей площадью 71,8 тысячи квадратных метров. Государству эта программа только в Липецкой области обошлась в 2,76  миллиарда рублей. 1 миллиард рублей выделили из федерального, 1,76 миллиарда рублей - из областного и местных бюджетов.

На текущий момент в регионе признано ветхими и аварийными 280 многоквартирных домов общей площадью 126 тысяч квадратных метров. Улучшения жилищных условий ожидает 6,8 тысячи жителей области. Для них нужно будет построить более 3 тысяч квартир.

Всего на территории России на 1 января 2018 года расселено более 10,5 миллиона квадратных метров и 673 тысячи человек.
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#жильё #переселение

Комментарии (4)

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Анатолий Лихачёв

3 минуты назад
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Прораб

сегодня, 21:38
Мы на новые дома кладем ложку цемента на ведро песка а теперь будем класть полторы!!! Это в старину песок с цементом мешали на ведро цемента 4 ведра песка им надо было чтобы их дома стояли по 100 лет а нам и 10 хватит. Главное хапнуть и за бугор сбежать вовремя.....
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Ч

сегодня, 21:00
А почему ремонт делают глубокой осенью или зимой? Что ,на холоде комфортнее трудиться.В Сырском районе дом культуры именно в это время работами наполнен .Чудеса да и только .Я хотел бы посмотреть на работу администрации в роли рабочих .
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Липчанин

сегодня, 16:25
Вопрос!почему именно строить,а не выкупить скажем у желающего продать населения???очередная стройка может вновь стать долгостроем....
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