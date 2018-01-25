Общество
сегодня, 15:36
Студентов спрашивают о шансах найти работу после учебы
28 1605
Ответить на вопросы можно онлайн.
Молодогвардейцы Ельца предлагают студентам-жителям региона пройти анонимный опрос от Центра Социологии Студенчества. Ответы на простые вопросы помогут определить основные перспективы развития студенчества в Липецкой области, указывают в «Молодой Гвардии».
Сперва авторов опроса интересует участие респондента в студенческих или политических объединениях, форма обучения и то, как повлияло на учебу ее совмещение с работой. Также предлагается ответить на вопросы, касающиеся участия в общественной жизни университета, и того, как студенты оценивают свои шансы найти работу после получения образования и считают ли они, что хорошее место трудоустройства — привилегия обладателей дипломов вузов.
Социологов интересует, пропускают ли студенты занятия из-за развлечений, в какое время суток респонденты предпочитают веселиться и где проводить свое свободное время: спортзалы, ТРЦ, кино, ночные клубы, катки. Кроме того, студентов спрашивают об уровне знания интернета, вариантах доступа к нему и причиной обращения к Сети, а также о семейных ценностях и взглядах на жизнь.
Сперва авторов опроса интересует участие респондента в студенческих или политических объединениях, форма обучения и то, как повлияло на учебу ее совмещение с работой. Также предлагается ответить на вопросы, касающиеся участия в общественной жизни университета, и того, как студенты оценивают свои шансы найти работу после получения образования и считают ли они, что хорошее место трудоустройства — привилегия обладателей дипломов вузов.
Социологов интересует, пропускают ли студенты занятия из-за развлечений, в какое время суток респонденты предпочитают веселиться и где проводить свое свободное время: спортзалы, ТРЦ, кино, ночные клубы, катки. Кроме того, студентов спрашивают об уровне знания интернета, вариантах доступа к нему и причиной обращения к Сети, а также о семейных ценностях и взглядах на жизнь.
28 1605
Роботяга
Гость
Гость
я так думаю
Рикитави
Палка
очнитесь
????
Тербуны
Сенсей