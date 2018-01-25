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сегодня, 15:36

Студентов спрашивают о шансах найти работу после учебы

28 1605
#студент #образование #опрос
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Студентов спрашивают о шансах найти работу после учебы

Ответить на вопросы можно онлайн.

Молодогвардейцы Ельца предлагают студентам-жителям региона пройти анонимный опрос от Центра Социологии Студенчества. Ответы на простые вопросы помогут определить основные перспективы развития студенчества в Липецкой области, указывают в «Молодой Гвардии».

Сперва авторов опроса интересует участие респондента в студенческих или политических объединениях, форма обучения и то, как повлияло на учебу ее совмещение с работой. Также предлагается ответить на вопросы, касающиеся участия в общественной жизни университета, и того, как студенты оценивают свои шансы найти работу после получения образования и считают ли они, что хорошее место трудоустройства — привилегия обладателей дипломов вузов.

Социологов интересует, пропускают ли студенты занятия из-за развлечений, в какое время суток респонденты предпочитают веселиться и где проводить свое свободное время: спортзалы, ТРЦ, кино, ночные клубы, катки. Кроме того, студентов спрашивают об уровне знания интернета, вариантах доступа к нему и причиной обращения к Сети, а также о семейных ценностях и взглядах на жизнь.
28 1605
#студент #образование #опрос
1

Комментарии (28)

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Роботяга

45 минут назад
У меня два высших образования, первое очное техническое, второе заочное экономическое. Стаж 12 лет. Не урод и не дурак и не старик. Искал полгода работу в Липецке не директора, а простые инженерно-рабочие вакансии по своей специальности. Вакансии открыты, а на работу не берут даже в разгар сезона. Пришлось применить третье высшее не начатое не оконченное: залезть в жо.пу без мыла и вуаля: получилось. Теперь я инженер-механик почти 2 месяца.
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Гость

сегодня, 22:30
Хоть работай хоть сачкуй все равно получишь уй.
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Гость

сегодня, 21:40
ООО Монналит лохотрон с работай ,кидают на деньги строительный бордель подрядчик Пятерочек
ответить

я так думаю

сегодня, 20:57
Боцман, хотелось бы полизать твои яйца
ответить

Рикитави

сегодня, 20:20
Теперь у проституток будем спрашивать диплом о высшем образовании.
ответить

Палка

сегодня, 20:14
после учебы можно агитировать за жуликов и воров в нашей конторе селигеровских п идеров за деньги ограбленного трудового народа
ответить

очнитесь

сегодня, 19:34
Шансов нет!
ответить

????

сегодня, 19:10
Какие еще молодогвардейцы?
ответить

Тербуны

сегодня, 18:59
Тербунские умные мужики и порядочные. УРА!!!
ответить

Сенсей

сегодня, 18:50
Почему ни кто не понял, что это сбор инфы для стройки очередного развлекательного клуба по выкачке бабла из молодежи.
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