Культура

сегодня, 15:24

В Липецке выбрали «Мистера и Мисс Совета лидеров»

8 487
#Совет лидеров #молодёжь #волонтёры
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В Липецке выбрали «Мистера и Мисс Совета лидеров»

Совет лидеров Липецкой области празднует 10-летие.

28 января молодежное волонтёрское объединение Совет лидеров Липецкой области, которое ведет свою деятельность в Городском Дворце молодежи «Октябрь», отметит десятилетие своей деятельности. 

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, накануне Дня рождения активисты организовали конкурс «Мистер и Мисс Совета лидеров», в котором приняли участие 10 активистов области. Лидеры презентовали свои социальные проекты, которые будут реализовывать в 2018 году, в основном уделяя внимание культурно-просветительской и патриотической деятельности. Вторым туром был ораторский поединок, где лидеры показали свои умения в играх и дебатах. Финальным испытанием была творческая визитка.

Впервые в этом году Совет лидеров Липецкой области учредил премию Совета, которая будет вручена на Дне Рождения. Премию в разных номинациях получат активисты, которые были наиболее активными и внесли наибольший вклад в развитие объединения. На День рождения придут представители правоохранительных органов, городской администрации и родители активистов.  

8 487
#Совет лидеров #молодёжь #волонтёры
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Комментарии (8)

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Тупой Хохол

41 минуту назад
Мисс п ыдеров надо выбрать Трахыменку
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Палка

сегодня, 18:24
В Липецке выбрали «Мистера из селигеровских п идеров»
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чаки

сегодня, 18:09
Секта
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Колхозным патриотам-лидерам

сегодня, 16:20
Какие мистер и миссис? Он- товарищь и она- товарищь, по несчастью.
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гостья

сегодня, 15:40
во как....у нас молодежное движение есть...а что они делают? где их деятельность?
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уйй поймешь о чем

сегодня, 15:40
ганг-бенг неосталинизм маккартизм чулки страпон брежнеф
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Мистер Совета п идеров

сегодня, 15:38
В результате часть актива перевели в пассив!
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Дима Аксёнов

сегодня, 15:36
А в третьем туре был оральный груповичок...
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