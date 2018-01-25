В Липецке выбрали «Мистера и Мисс Совета лидеров»

Совет лидеров Липецкой области празднует 10-летие.

28 января молодежное волонтёрское объединение Совет лидеров Липецкой области, которое ведет свою деятельность в Городском Дворце молодежи «Октябрь», отметит десятилетие своей деятельности.

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, накануне Дня рождения активисты организовали конкурс «Мистер и Мисс Совета лидеров», в котором приняли участие 10 активистов области. Лидеры презентовали свои социальные проекты, которые будут реализовывать в 2018 году, в основном уделяя внимание культурно-просветительской и патриотической деятельности. Вторым туром был ораторский поединок, где лидеры показали свои умения в играх и дебатах. Финальным испытанием была творческая визитка.

Впервые в этом году Совет лидеров Липецкой области учредил премию Совета, которая будет вручена на Дне Рождения. Премию в разных номинациях получат активисты, которые были наиболее активными и внесли наибольший вклад в развитие объединения. На День рождения придут представители правоохранительных органов, городской администрации и родители активистов.