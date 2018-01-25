В Липецке на карантин ушли 11 школ

Десять школ закрыты частично и одна - полностью.

Как сообщила GOROD48 специалист департамента образования администрации города Липецка Инна Зарицкая, в Липецке карантин объявлен в одной школе полностью - с сегодняшнего дня закрыта школа №68, с 25 по 31 января в ней не будут учиться все 44 класса.

Кроме того, частично приостановлены занятия ещё в десяти школах: № 14, 16, 18, 19, 33, 37, 38, 52, 65, 77 - в общей сложности в них закрыты 28 классов. В школе №14 закрыто на карантин 3 класса, школе №16 – 2 класса, в школе №18 - 3 класса, гимназии №19 – 1 класс, школе №33- 5 классов, школе №37 – 4 класса, школе №38 – 2 класса, школе №52 – 1 класс, школе №65 – 3 класса, школе №77 – 4 класса.

Всем руководителям образовательных учреждений указано на необходимость систематического проведения противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения гриппа и ОРВИ.

Напомним, за неделю с 15 по 21 января в Липецкой области зарегистрирован 5431 случай ОРВИ (случаев гриппа не выявлено), среди обратившихся за медицинской помощью преобладают дети в возрасте до 14 лет – 74,8% всех случаев за неделю. В Липецке за прошлую неделю заболели 3915 человек, 76,5% всех случаев зарегистрировано у детей в возрасте до 14 лет.