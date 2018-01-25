Здоровье

сегодня, 15:12

В Липецке на карантин ушли 11 школ

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#карантин #ОРВИ #грипп
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В Липецке на карантин ушли 11 школ

Десять школ закрыты частично и одна - полностью.

Как сообщила GOROD48 специалист департамента образования администрации города Липецка Инна Зарицкая, в Липецке карантин объявлен в одной школе полностью - с сегодняшнего дня закрыта школа №68, с 25 по 31 января в ней не будут учиться все 44 класса. 

Кроме того, частично приостановлены занятия ещё в десяти школах: № 14, 16, 18, 19, 33, 37, 38, 52, 65, 77 - в общей сложности в них закрыты 28 классов.  В школе №14 закрыто на карантин 3 класса, школе №16 – 2 класса, в школе №18 - 3 класса, гимназии №19 – 1 класс, школе №33- 5 классов, школе №37 – 4 класса, школе №38 – 2 класса, школе №52 – 1 класс, школе №65 – 3 класса, школе №77 – 4 класса.

Всем руководителям образовательных учреждений указано на необходимость систематического проведения противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения гриппа и ОРВИ.  

Напомним, за неделю с 15 по 21 января в Липецкой области зарегистрирован 5431 случай ОРВИ (случаев гриппа не выявлено), среди обратившихся за медицинской помощью преобладают дети в возрасте до 14 лет – 74,8% всех случаев за неделю. В Липецке за прошлую неделю заболели 3915 человек, 76,5% всех случаев зарегистрировано у детей в возрасте до 14 лет.

11 4269
#карантин #ОРВИ #грипп
3

Комментарии (11)

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Максим

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Максим

40 минут назад
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Ненавистник Директора 66 лицея

сегодня, 22:10
Все шк закроют на карантин а мы как всегда последние , хоть у нас в классе болеют 6 человек а в шк более 200.Это адекватно не закрывать шк на Карантин??
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Рязанчик

сегодня, 21:42
Сергей Богатырев, ну вы как всегда ждите!! Последних закроют)
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Сокольский житель

сегодня, 19:26
Сегодня ещё и парочку классов из 41 закрыли)
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Караантиин

сегодня, 19:04
Закройте все школы на КАРАНТИИН
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Правдоруб

сегодня, 18:09
Павлова к ответу,завалил все сферы деятельности
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вакциновпендюриватель

сегодня, 16:47
всем по 5 вакцин в месяц и будет счастие
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гость

сегодня, 16:30
что же ваши хваленые геноцидарные вакцины не работают? обкололи людей, убили иммунитет, создали скрытые осложнения...отчитались...что же все болеют тогда? не медицина - а геноцид натуральный с этими прививками/вакцинами!
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Гость

сегодня, 15:35
Закройте 61
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