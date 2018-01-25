Происшествия

сегодня, 15:08

Пожар в Ельце попал на видео

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#пожар
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Пожар в Ельце попал на видео

Вспыхнул садовый домик.

Пользователь социальной сети «Вконтакте» Алексей Третьяков разместил на ресурсе видео с пожара в Ельце. Там сегодня загорелся садовый домик.

    

Как сообщает ГУ МЧС по Липецкой области, сообщение о пожаре поступило в 11:03. В Ельце загорелся садовый дом №1 по улице Магистральная. Огнем уничтожена кровля по всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
1425
#пожар
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