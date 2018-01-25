Проблемы понемногу решаются

Наш дом № 86 по улице Советской - долгожитель, из серии панельных первенцев. Содержать его непросто, немало проблем у управляющей компании, но понемногу они решаются.

К новогодним праздникам ГРСУ сделало жильцам подарок: отремонтировало подъезды до неузнаваемости, заменив окна на пластиковые, отремонтировало козырьки и крышу дома, установило урны для сбора мусора. Тружеников в ГРСУ немало, в чем мы убедились.

Воистину золотые руки у отделочниц Оксаны Андреевны Давыдовой и Зульфии Хамитовны Бурцевой. Это благодаря их труду, старанию у нас в подъездах теперь такая красота, какой не было даже в моменты сдачи дома в эксплуатацию. Старая побелка впервые за много лет размыта, отдельные проблемные места оштукатурены и прошпаклеваны, стены тщательно выровнены, побелены и красиво окрашены. Приятно войти в подъезд, и дышится легко, спасибо мастерицам.

Не первый год трудится в ГРСУ Галина Михайловна Голобокова, она уборщица. Старательно моет лестничные марши, пыль убирает, поддерживая созданную красоту. И перед жильцами стоит теперь задача - сохранить и сберечь то, что сделано.

Рядом с нашим домом автобусная остановка, во дворе контейнерная, мусорная площадка. Поэтому двор проходящий, многолюдный. Жители города наслаждаются нашей зеленью, чистотой и уютом двора. Много лет его хозяйкой является дворник Татьяна Ивановна Коновалова. Мусор своевременно убирается, палисадники очищаются от опавшей листвы, асфальтированное покрытие дорожек всегда ухожено, чистое. Невзирая на выходные и праздничные дни, непогоду, с утра пораньше дворик расчищает, посыпает наледь песочком. Что бы ни делала, все делает добротно, основательно, с душой, оправдывая пословицу "Человек красит место".

Ждем в новом году обещанные нам скамейки у подъездов для удобства пожилых и молодых. Дом включили в список капитального ремонта всей системы водоснабжения. По мнению жильцов, было бы неплохо утеплить панели, сделав тем самым полезное дело, улучшив внешний вид дома.

В 2017-м в нашем дворе расчистили и заасфальтировали автостоянку. Глава города Олег Андреевич Филиппов со своим помощником Анатолием Дмитриевичем Сынковым контролировали ход работ, советовались с нами, жителями, как удобнее все сделать. К Новому году впервые установили во дворе красавицу елку, украсив ее гирляндами. Сияющие огоньки создавали настроение жильцам, водителям, пассажирам проезжающего по Советской транспорта.

Радостно, что в доме появилось на свет много малышей. В хорошую погоду во дворе звенят детские голоса. Хорошо бы оборудовать детскую площадку. Без помощи ГРСУ нам не обойтись, на него надеемся.

В лихие 90-е во дворе уничтожили все посаженные нами деревья для парковой зоны. Мы не возражали и были рады построенному детскому кафе "Юнга", любимому месту отдыха детворы. Удобное расположение кафе позволяло привозить на отдых детей со всех уголков города, чтобы они полакомились сладостями, мороженым, под музыку повеселились, поиграли. Но недолго просуществовал "Юнга". Осталось от него только название автобусной остановки. Хотя многие считают, что детское кафе здесь бы не помешало. Жители г. Грязи



"PR"

