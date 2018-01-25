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Песков не считает решение по фильму «Смерть Сталина» цензурой

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#Песков #Смерть Сталина #цензура
Песков не считает решение по фильму «Смерть Сталина» цензурой

В Кремле не считают, что отзыв прокатного удостоверения у британской комедии «Смерть Сталина» является проявлением цензуры. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле не согласны с мнением, что отзыв прокатного удостоверения у фильма "Смерть Сталина" — проявление цензуры, - заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также прокомментировал предложение сетей кинотеатров о создании специального органа, который бы выдавал прокатные удостоверения фильмам, чтобы исключить из процесса министерство культуры.

"Есть инициатива, нужно ее обсуждать. Другое дело менять один орган на другой орган, опять же — насколько это целесообразно, тоже можно обсуждать. Главное, что есть какие-то критерии все-таки, которые должны учитываться и соблюдаться в любой стране", — сказал Песков.

Во вторник Минкультуры отозвало прокатное удостоверение на фильм "Смерть Сталина", который должен был выйти 25 января. Прокатчиком картины выступает компания "Вольга".

В России фильм вызвал волну возмущения. После его просмотра ряд известных политиков и деятелей культуры попросили отозвать прокатное удостоверение картины.

В их письме на имя главы Минкультуры подчеркивается, что британская картина — "пасквиль на историю нашей страны", ""комедия", очерняющая память о наших гражданах, победивших фашизм…". Также отмечается плохая игра актеров, небрежные декорации и оскорбительное отношение к флагу и гимну страны. Кроме того, представленная в фильме информация может расцениваться как экстремистская и унижающая человеческое достоинство.

По мнению авторов письма, выход фильма в канун празднования 75-летнего юбилея Сталинградской битвы стал оскорблением для всех, "кто там погиб и… кто еще остался в живых".

Письмо, в частности, подписали председатель общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков, депутаты Елена Драпеко, Леонид Слуцкий и Владимир Бортко, режиссер Никита Михалков и продюсер Игорь Угольников, - передает РИА-Новости.
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#Песков #Смерть Сталина #цензура

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