Администрация Трампа хочет остановить финансирование МКС‍

Администрация президента США Дональда Трампа хочет прекратить программу финансирования Международной космической станции (МКС) до 2025 года.

Администрация президента США Дональда Трампа прекратит финансирование Международной космической станции (МКС) к 2025 году, - пишет The Verge со ссылкой на проект американского бюджета.Документ могут изменить к окончательному чтению в феврале, но два источника, знакомые с ходом обсуждения, полагают, что в Конгрессе не будут возражать по поводу МКС.Как считают конгрессмены, содержание станции обходится слишком дорого, а также мешает развитию американской космонавтики, которой следует сосредоточиться на исследовании глубокого космоса, - передает Lenta.ru Администрация предыдущего американского президента Барака Обамы продлила пребывание США на МКС до 2024 года, - напоминает The Verge. Дальнейший возможный отказ от станции означает, что американские астронавты не смогут работать в космосе до тех пор, пока свои программы не запустят частные космические компании, с которыми сотрудничает НАСА.Космическое агентство работает с Boeing и SpaceX над пилотируемыми орбитальными миссиями, но пока ни та, ни другая компания не готова отправлять людей в космос, напоминает The Verge. Так, SpaceX планировала провести первый пилотируемый запуск к МКС в конце 2017 года, но перенесла его на май 2018-го после взрыва ракеты-носителя Falcon в сентябре 2016 года. Как пишет The Verge, последние планы правительства США предполагают, что и Boeing, и SpaceX не смогут отправлять астронавтов на орбиту как минимум до 2019 года.Вместе с тем, отмечает издание, отказ от финансирования МКС освободит миллиарды долларов, которые позволят американской космонавтике работать над своими проектами, в том числе над отправкой людей на Луну. Трамп распорядился возродить лунную программу в конце 2017 года.«Роскосмос» предполагает, что МКС будет работать как минимум до 2024 года, возможно, что эксплуатацию станции продлят до 2028-го. Станцию запустили на орбиту в 1998 году.