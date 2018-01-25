В Липецкой области около 45 тысяч студентов

Сегодня - Татьянин день.

Сегодня - Татьянин день, День Российского студенчества. По этому поводу в администрации Липецкой области проходит торжественный приём одарённой студенческой молодёжи образовательных организаций Липецкой области и церемония награждения 50 лучших студентов и аспирантов образовательных организаций Липецкой области, которым по итогам 2017 года назначена стипендия областного Совета депутатов и администрации Липецкой области. Стипендиатами стали студенты из 3 образовательных организаций высшего образования и 18 профессиональных образовательных организаций. Участникам приёма будут вручены ценные подарки, сертификаты.

По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики, студенчество Липецкой области составляет 4% от общей численности ее населения.

На начало прошлого учебного года в 33 государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена, обучались 23,5 тысячи студентов, из них почти 42% - женщины. По сравнению с предыдущим учебным учебным годом студентов стало больше на 6,4 тысячи человек (или на 37%). В прошлом году из учреждений среднего профессионального образования выпустились 6,1 тысячи человек.

Подготовкой дипломированных специалистов занимались 13 вузов, из них 7 государственных и 6 негосударственных. Общее количество студентов составило более 22 тысяч, из которых почти 89% обучались в государственных вузах. По сравнению с 2015/2016 учебным годом студентов стало меньше на 2,7 тысячи человек (или на 11%). На 10000 населения приходилось 192 студента вузов (в 2015/2016 учебном году – 216). Студенты, обучавшиеся на очном отделении, составляли 48% от числа всех студентов против 46% студентов заочников.

На платной основе получили образование более 11 тысяч студентов (49% от общей численности), за счет средств федерального бюджета – 51%. Из общей численности студентов вузов около 57% составляли женщины. В 2016/2017 учебном году высшее образование получили 6,5 тысяч специалистов, из них – 4,7 тысяч бакалавров, 1,7 тысяч специалистов с высшим образованием, 0,1 тысячи магистров.

В вузах области в 2016/2017 учебном году работали 1249 штатных преподавателя, из них 157 человек имели ученую степень доктора наук и 799 кандидата наук. Из общего числа преподавателей 89 человек имели ученое звание профессора и 507 – доцента.