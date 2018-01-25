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Движение поездов на фиолетовой ветке метро в Москве восстановлено
Падение пассажира на рельсы стало причиной увеличения интервалов движения поездов на северном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена. Инцидент произошел утром в четверг, 25 января.
Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА-Новости, что движение поездов метро от станции "Щукинская" в центр остановили после инцидента с пассажиром.
"Движение поездов от станции Спартак до станции Октябрьское поле восстановлено и вводится в график", — говорится в сообщении.
Падение пассажира на рельсы стало причиной увеличения интервалов движения поездов на северном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена. Инцидент произошел утром в четверг, 25 января. Установлено, что мужчина погиб на станции метро «Щукинская».