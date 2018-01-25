В России

27 минут назад

Движение поездов на фиолетовой ветке метро в Москве восстановлено

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#Метро #Москва
Движение поездов на фиолетовой ветке метро в Москве восстановлено

Падение пассажира на рельсы стало причиной увеличения интервалов движения поездов на северном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена. Инцидент произошел утром в четверг, 25 января.

Движение на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена восстановлено и вводится в график, сообщается в Twitter столичной подземки.

Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА-Новости, что движение поездов метро от станции "Щукинская" в центр остановили после инцидента с пассажиром.

"Движение поездов от станции Спартак до станции Октябрьское поле восстановлено и вводится в график", — говорится в сообщении.

Падение пассажира на рельсы стало причиной увеличения интервалов движения поездов на северном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена. Инцидент произошел утром в четверг, 25 января. Установлено, что мужчина погиб на станции метро «Щукинская».
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#Метро #Москва

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