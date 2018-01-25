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США призывают Турцию ограничить военные действия в Сирии
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора призвал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана ограничить военную операцию в сирийском Африне.
Белый дом некорректно и неполно передал содержание состоявшегося в среду телефонного разговора президентов США и Турции Дональда Трампа и Тайипа Эрдогана. С таким утверждением выступило в четверг турецкое Anadolu, которое ссылается на правительственные источники в Анкаре.
Претензии турецкой стороны касаются официального сообщения, распространенного в среду Белым домом по итогам беседы лидеров. В документе отмечается, что Трамп "выразил обеспокоенность, что эскалация насилия в Африне может помешать достижению общих целей" двух стран в Сирии. Также глава Белого дома, согласно тексту отчета, указал на "деструктивную и лживую риторику", звучащую в Турции в отношении США.
Anadolu, ссылаясь на источники, утверждает, что Трамп не говорил Эрдогану ни об "обеспокоенности из-за эскалации насилия", ни о "деструктивной и лживой риторике в Турции". Обсуждая операцию в Африне, президенты "только обменялись мнениями, и больше ничего", - цитирует агентство свои источники. По второму пункту американская сторона якобы выразила лишь "беспокойство из-за наличия открытой критики США" в Турции.
В официальном отчете о разговоре, распространенном канцелярией турецкого лидера, указывается, что Эрдоган заявил Трампу о "необходимости прекратить оказывать помощь со стороны США партии "Демократический союз" и "Силам народной самообороны" (ДС, СНС - организации сирийских курдов, признанные Анкарой террористами)". В документе Белого дома об этом не говорится, однако цитируемый Anadolu источник в руководстве Турции отметил, что Трамп в ответ на слова Эрдогана якобы сказал, что Вашингтон "не снабжал и не будет снабжать ДС и СНС оружием".
Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против ДС и СНС в районе Африн на севере Сирии, где проживают порядка 1,5 миллионов сирийских курдов. Оказанная Вашингтоном помощь ДС и СНС вызвала резкую критику в Турции. США ранее заявляли, что понимают обеспокоенность Анкары, связанную с угрозой терроризма, но призывают Турцию не допускать эскалации.