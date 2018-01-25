Общество

34 минуты назад

За сутки с городских магистралей вывезли 6,3 тысяч кубометров снега

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#снегопад
За сутки с городских магистралей вывезли 6,3 тысяч кубометров снега

Сейчас снег вывозят с главных магистралей.

По оперативным данным диспетчерской управления благоустройства Липецка за прошедшие сутки на специализированную свалку отправлено 6,3 тыс. кубометров снега. Ночью городские улицы приводили в порядок 68 единиц спецтехники. Сейчас это количество увеличено до 149.

Проводится обработка проезжих частей противогололедными материалами. Так на дороги было высыпано 40 тонн пескосоляной смеси и реагентов. Первоочередное внимание традиционно уделяется спускам, подъемам, центральным магистралям и местам остановки общественного транспорта.

В настоящий момент 11 бригад вывозят снег с площадей Петра Великого и Героев, проспекта Победы, улиц Плеханова, Терешковой, Водопьянова, Краснозаводская, Студеновская, Гагарина, 9 Мая. Также техника направлена в частный сектор и районы, удаленные от центра города.

Как сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации города, постоянно координируется работа управляющих компаний – в том числе и в режиме on-line. В работах по расчистке от снега и наледи придомовых территорий, входных групп, пешеходных дорожек и внутридворовых проездов сегодня задействовано около 1000 дворников и  30 единиц техники.

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#снегопад

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