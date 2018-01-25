ОКР прояснил ситуацию с возможным запретом флага России на Играх

Международный олимпийский комитет опроверг информацию, что российский флаг будет под запретом на Олимпийских играх в Пхенчхане. Ранее в СМИ появились данные, что МОК собирается запретить болельщикам проносить на трибуны российские "триколоры".





"(...) считаем необходимым сообщить следующее. Пункт о запрете зрителям использовать флаги государств, не принимающих участия в Играх, на олимпийских объектах был внесен в свод правил для болельщиков Оргкомитетом Игр в Пхенчхане на этапе подготовки регламентов организации и проведения Игр. Данный пункт предусматривает потенциально возможные ограничения для представителей стран или образований, не признанных мировым сообществом и не являющихся членами международного олимпийского движения", - говорится в заявлении ОКР.



ОКР отмечает, что "запрет не имеет отношения к тем решениям, которые принимал в декабре прошлого года Исполком МОК по вопросам участия российских спортсменов и российской делегации в Олимпийских играх 2018 года".



"Правила поведения являются универсальными и едиными для всех болельщиков, которые приедут на Игры. Никаких дополнительных ограничений для болельщиков из России нет", - говорится в сообщении.



"Тем не менее, с учетом того, что наша команда выступит на Играх в статусе "Олимпийские спортсмены из России", рабочая группа ОКР в ходе последней встречи с делегацией МОК обратилась за официальным подтверждением по данному вопросу. Ответ от Международного олимпийского Комитета ожидается до конца недели", - подчеркивается в заявлении ОКР.



Ранее сообщалось, что МОК запретил проносить на трибуны олимпийских объектов в Пхенчане на ОИ-2018 флаги стран, которые не принимают участие в Играх.



5 декабря 2017 года МОК отстранил Россию от участия в ОИ-2018 и позволил российским спортсменам – да и то, только тем, кто не замешан в допинговых скандалах - выступить в Играх только в качестве нейтральных атлетов. Вопросом допуска российских атлетов к Играм занимается специальная комиссия МОК.



XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею 1 ноября прошлого года. Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с заявлением, в котором прокомментировал сообщения СМИ о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) запретил во время Игр-2018 в Пхенчхане проносить на трибуны российский флаг, - передает "Интерфакс" "(...) считаем необходимым сообщить следующее. Пункт о запрете зрителям использовать флаги государств, не принимающих участия в Играх, на олимпийских объектах был внесен в свод правил для болельщиков Оргкомитетом Игр в Пхенчхане на этапе подготовки регламентов организации и проведения Игр. Данный пункт предусматривает потенциально возможные ограничения для представителей стран или образований, не признанных мировым сообществом и не являющихся членами международного олимпийского движения", - говорится в заявлении ОКР.ОКР отмечает, что "запрет не имеет отношения к тем решениям, которые принимал в декабре прошлого года Исполком МОК по вопросам участия российских спортсменов и российской делегации в Олимпийских играх 2018 года"."Правила поведения являются универсальными и едиными для всех болельщиков, которые приедут на Игры. Никаких дополнительных ограничений для болельщиков из России нет", - говорится в сообщении."Тем не менее, с учетом того, что наша команда выступит на Играх в статусе "Олимпийские спортсмены из России", рабочая группа ОКР в ходе последней встречи с делегацией МОК обратилась за официальным подтверждением по данному вопросу. Ответ от Международного олимпийского Комитета ожидается до конца недели", - подчеркивается в заявлении ОКР.Ранее сообщалось, что МОК запретил проносить на трибуны олимпийских объектов в Пхенчане на ОИ-2018 флаги стран, которые не принимают участие в Играх.5 декабря 2017 года МОК отстранил Россию от участия в ОИ-2018 и позволил российским спортсменам – да и то, только тем, кто не замешан в допинговых скандалах - выступить в Играх только в качестве нейтральных атлетов. Вопросом допуска российских атлетов к Играм занимается специальная комиссия МОК.XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею 1 ноября прошлого года.