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45 минут назад

Российский самолет МЧС вылетел на поиски пропавшего в Японском море судна

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#Японское море #МЧС #поиски
Российский самолет МЧС вылетел на поиски пропавшего в Японском море судна

На борту рыболовного судна находился 21 человек

Самолет Бе-200 МЧС России вылетел из Хабаровска на поиски пропавшего в Японском море рыболовного судна «Восток». Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.

«Самолет МЧС Бе-200 из Хабаровска вылетел в район поиска судна. На его борту находятся 10 спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на месте поисков судна «Восток» нашли спасательные жилеты. В спасцентре также сообщили, что на месте поисков рыболовецкого судна уже нашли два спасательных жилета, буй, мусор и швартовую бухту. При этом отмечается, что нашли обычный рыболовецкий буй, а не аварийный.

В Японском море пропало рыболовецкое судно «Восток» с 21 человеком на борту. Имена членов экипажа судна «Восток», пропавшего ночью в Японском море, установлены, - передает 25 января издание Life со ссылкой на источник в экстренных службах.
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#Японское море #МЧС #поиски

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