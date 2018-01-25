В мире
45 минут назад
Российский самолет МЧС вылетел на поиски пропавшего в Японском море судна
На борту рыболовного судна находился 21 человек
Самолет Бе-200 МЧС России вылетел из Хабаровска на поиски пропавшего в Японском море рыболовного судна «Восток». Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.
«Самолет МЧС Бе-200 из Хабаровска вылетел в район поиска судна. На его борту находятся 10 спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на месте поисков судна «Восток» нашли спасательные жилеты. В спасцентре также сообщили, что на месте поисков рыболовецкого судна уже нашли два спасательных жилета, буй, мусор и швартовую бухту. При этом отмечается, что нашли обычный рыболовецкий буй, а не аварийный.
В Японском море пропало рыболовецкое судно «Восток» с 21 человеком на борту. Имена членов экипажа судна «Восток», пропавшего ночью в Японском море, установлены, - передает 25 января издание Life со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Самолет МЧС Бе-200 из Хабаровска вылетел в район поиска судна. На его борту находятся 10 спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на месте поисков судна «Восток» нашли спасательные жилеты. В спасцентре также сообщили, что на месте поисков рыболовецкого судна уже нашли два спасательных жилета, буй, мусор и швартовую бухту. При этом отмечается, что нашли обычный рыболовецкий буй, а не аварийный.
В Японском море пропало рыболовецкое судно «Восток» с 21 человеком на борту. Имена членов экипажа судна «Восток», пропавшего ночью в Японском море, установлены, - передает 25 января издание Life со ссылкой на источник в экстренных службах.