Общество

49 минут назад

В автобусном сообщении «Липецк — Грязи» наведут порядок

4 500
#транспорт #инициатива
В автобусном сообщении «Липецк — Грязи» наведут порядок

Чиновники реализуют инициативу липчанки.

Управление дорог и транспорта Липецкой области положительно ответило на инициативу жительницы региона Марии Яковлевой. Ранее пользователь «Портала неравнодушных» предложила систематизировать нумерацию автобусных маршрутов №№106 и 112 сообщением «Липецк — Грязи» и «Липецк - Казинка». Чиновники согласились, что неподготовленному пассажиру трудно разобраться в номерах маршрутов.

- Сейчас организованы межмуниципальные маршруты регулярных перевозок в пригородном сообщении № 106 «Липецк (Автовокзал, пл.Мира) – Грязи» (ежедневно 68 рейсов) и № 112 «Липецк (пл.Мира) – Казинка» (ежедневно 32 рейса). 19 рейсов рейсов маршрута № 106 отправляются и прибывают на автовокзал «Липецк». При выполнении остальных рейсов автобусы отправляются и прибывают на площадь Мира. Управлением принято решение об изменении нумерации маршрута № 106 следующим образом: к порядковому номеру маршрута добавится индекс «а» (№ 106 а), который будет обозначать рейсы, следующие до автовокзала «Липецк». Автобусные рейсы отправлением от площади Мира останутся под № 106, - указано в ответе регионального управления дорог и транспорта. - На маршруте № 112 «Липецк (пл. Мира) – Казинка» через Матырский выполняется 14 рейсов из 32 рейсов. На данном маршруте перевозки пассажиров осуществляют два автобуса, которые поочередно следуют через Матырский. Для удобства жителей, пользующихся услугами маршрута № 112, принято решение о размещении на транспортных средствах рядом с номером маршрута дополнительных информационных табличек «ч/з Матырский» при выполнении рейсов через Матырский.

Нововведения будут реализованы с 1 февраля.
4 500
#транспорт #инициатива

Комментарии (4)

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Херь какая-то

4 минуты назад
Разговор ни о чем!
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Вот это новость

12 минут назад
За такие заслуги Департамента, надо гос. наградой награждать за высокие результаты в работе.
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Пассажир автобуса 106-Катерине

28 минут назад
А им до этого не было никакого дела-пассажиры уточняли точный маршрут у водителя при входе в автобус.
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Катерина

42 минуты назад
А департамент самостоятельно этого не понимал? Там умственно отсталые работаю?
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