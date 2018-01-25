В автобусном сообщении «Липецк — Грязи» наведут порядок

Чиновники реализуют инициативу липчанки.

Управление дорог и транспорта Липецкой области положительно ответило на инициативу жительницы региона Марии Яковлевой. Ранее пользователь «Портала неравнодушных» предложила систематизировать нумерацию автобусных маршрутов №№106 и 112 сообщением «Липецк — Грязи» и «Липецк - Казинка». Чиновники согласились, что неподготовленному пассажиру трудно разобраться в номерах маршрутов.



- Сейчас организованы межмуниципальные маршруты регулярных перевозок в пригородном сообщении № 106 «Липецк (Автовокзал, пл.Мира) – Грязи» (ежедневно 68 рейсов) и № 112 «Липецк (пл.Мира) – Казинка» (ежедневно 32 рейса). 19 рейсов рейсов маршрута № 106 отправляются и прибывают на автовокзал «Липецк». При выполнении остальных рейсов автобусы отправляются и прибывают на площадь Мира. Управлением принято решение об изменении нумерации маршрута № 106 следующим образом: к порядковому номеру маршрута добавится индекс «а» (№ 106 а), который будет обозначать рейсы, следующие до автовокзала «Липецк». Автобусные рейсы отправлением от площади Мира останутся под № 106, - указано в ответе регионального управления дорог и транспорта. - На маршруте № 112 «Липецк (пл. Мира) – Казинка» через Матырский выполняется 14 рейсов из 32 рейсов. На данном маршруте перевозки пассажиров осуществляют два автобуса, которые поочередно следуют через Матырский. Для удобства жителей, пользующихся услугами маршрута № 112, принято решение о размещении на транспортных средствах рядом с номером маршрута дополнительных информационных табличек «ч/з Матырский» при выполнении рейсов через Матырский.



Нововведения будут реализованы с 1 февраля.