Дело о гибели мальчика на пешеходном переходе в Грязях передано в суд

Водитель пытался свалить вину на ребенка.

Следственное отделение ОМВД России по Грязинскому району передало в суд уголовное дело 26-летнего водителя, который сбил насмерть 13-летнего мальчика .

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, по данным следствия, 10 ноября 2017 года у гипермаркета «Линия» в Грязях водитель выехал на пешеходный переход под красный сигнал светофора и сбил 13-летнего мальчика, переходящего дорогу. Ребенка доставили в больницу, но от полученных травм он умер.

Водитель изначально выдвигал версию о том, что пешеход начал движение на запрещающий сигнал светофора, однако в ходе расследования было достоверно установлено, что мальчик правила движения не нарушал. Также следствие установило, что водитель проявил невнимательность и непредусмотрительность, грубо нарушил правила дорожного движения, в результате чего, ребенку была причинена смертельная травма.

Под неопровержимостью собранных доказательств, водитель полностью признал свою вину. Заместителем Грязинского межрайонного прокурора Липецкой области утверждено обвинительное заключение по обвинению водителя, в совершении им преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, уголовное дело передано в Грязинский городской суд для рассмотрения по существу.

Часть 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет, либо лишение свободы на срок до пяти лет.