Общество

сегодня, 10:15

Липецким патриотам предлагают написать стихи

6 153
#конкурс #патриотизм #стихи
1
Липецким патриотам предлагают написать стихи

Объявлен литературно-патриотический конкурс.

Центр патриотического воспитания населения Липецкой области объявил о старте в регионе литературно-патриотического конкурса «Русские рифмы». В конкурсе могут принять участие молодые авторы, проживающие на территории Липецкой области. Возраст участников от 14 лет.

Каждый участник может представить жюри не более трех работ. Поэтические сочинения принимаются в номинациях: «Слово, опаленное памятью» (военно-патриотическая лирика) и «Среди полей, холмов, оврагов» (поэзия о Родине).

В стихах должно прослеживаться уважительное отношение к культуре, истории и традициям своей страны. Работы должны быть русскоязычными, а также не должны содержать нецензурную лексику и нарушать этические нормы.

Сбор заявок продлится до 6 апреля. Стихотворения можно отправлять по e-mail: gpv48@mail.ru с пометкой «Русские рифмы!» или по адресу: г. Липецк, ул. Плеханова, д.53а, каб. 109. Лучшие работы участников конкурса будут опубликованы в «Вконтакте» в группе «Патриот Липецкой области». Награждение победителей запланировали на май.

Цель конкурса стихов – создание и обобщение позитивного контента о территориях, политике, государственных символах, природе, земляках, краеведении и иных общественно значимых тематиках современной России и региона.
6 153
#конкурс #патриотизм #стихи
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

МестныйЯ

24 минуты назад
СалтыкоЩедрин, выбирай/не_выбирай, всё одно УЖЕ за нас решили, что Царь остается на троне. Всеми путями заманивают народ на Выборы, чтобы придать видимость легитимности - 18 марта во многих городах "случайно" будет проводиться куча мероприятий типа школьного референдума "СОгласны ли Вы учиться 6 дней в неделю" и т.п. чуши. Расчет на то, что люди авось и зайдут на Избир.участок... Вообще не понимаю людей, выбравших в ГосДуму всяких артистов, спортсменов и тому подобной шушеры - они ведь по сути не живут с народом, а живут в своем обособленном мирке, где нет народных потребностей и проблем. КАК тот же Кобзон может иметь понятие, что требуется простому человеку?
ответить

Ценру патриотического воспитания

29 минут назад
необходимо присоединиться к забастовке избирателей Алексея Навального.
ответить

Центр патриотического воспитания

31 минуту назад
переименовать в центр мракобесия и запретить в РФ. Аминь!
ответить

СалтыкоЩедрин

41 минуту назад
ЕСЛИ ПУТИН ПРИДЕТ К ВЛАСТИ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ ,ТРАВУ БУДЕМ ЕСТЬ ,КАК В СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ И БУДЕМ ИМ ЗАВИДОВАТЬ !!!!!!﻿
ответить

мистер

46 минут назад
«Политика дебилизации населения России, на мой взгляд, ведется довольно сознательно». - Юлия Латынина, политолог
ответить

МестныйЯ

сегодня, 10:25
Я не поэт, но я скажу словами: Всей нашей Власти - на хрен, мелкими шагами!
ответить

Еще в рубрике

В Липецке по новому заработала система видеонаблюдения «Безопасный город»
#безопасность
В Липецке по новому заработала система видеонаблюдения «Безопасный город»

6 минут назад

Общество
В Липецкой области около 45 тысяч студентов
#студент #Татьянин день #День студенчества
1
В Липецкой области около 45 тысяч студентов

17 минут назад

Общество
В Липецке началась подготовка летчиков к «Авиадартсу»
#авиадартс
3
В Липецке началась подготовка летчиков к «Авиадартсу»

29 минут назад

Общество
За сутки с городских магистралей вывезли 6,3 тысяч кубометров снега
#снегопад
За сутки с городских магистралей вывезли 6,3 тысяч кубометров снега

35 минут назад

Общество
В автобусном сообщении «Липецк — Грязи» наведут порядок
#транспорт #инициатива
4
В автобусном сообщении «Липецк — Грязи» наведут порядок

50 минут назад

Общество
В Липецке пройдет митинг в поддержку российских олимпийцев
#митинг #олимпиада #Пхенчхан
39
В Липецке пройдет митинг в поддержку российских олимпийцев

сегодня, 10:21

Общество