Общество
сегодня, 10:15
Липецким патриотам предлагают написать стихи
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Объявлен литературно-патриотический конкурс.
Центр патриотического воспитания населения Липецкой области объявил о старте в регионе литературно-патриотического конкурса «Русские рифмы». В конкурсе могут принять участие молодые авторы, проживающие на территории Липецкой области. Возраст участников от 14 лет.
Каждый участник может представить жюри не более трех работ. Поэтические сочинения принимаются в номинациях: «Слово, опаленное памятью» (военно-патриотическая лирика) и «Среди полей, холмов, оврагов» (поэзия о Родине).
В стихах должно прослеживаться уважительное отношение к культуре, истории и традициям своей страны. Работы должны быть русскоязычными, а также не должны содержать нецензурную лексику и нарушать этические нормы.
Сбор заявок продлится до 6 апреля. Стихотворения можно отправлять по e-mail: gpv48@mail.ru с пометкой «Русские рифмы!» или по адресу: г. Липецк, ул. Плеханова, д.53а, каб. 109. Лучшие работы участников конкурса будут опубликованы в «Вконтакте» в группе «Патриот Липецкой области». Награждение победителей запланировали на май.
Цель конкурса стихов – создание и обобщение позитивного контента о территориях, политике, государственных символах, природе, земляках, краеведении и иных общественно значимых тематиках современной России и региона.
Каждый участник может представить жюри не более трех работ. Поэтические сочинения принимаются в номинациях: «Слово, опаленное памятью» (военно-патриотическая лирика) и «Среди полей, холмов, оврагов» (поэзия о Родине).
В стихах должно прослеживаться уважительное отношение к культуре, истории и традициям своей страны. Работы должны быть русскоязычными, а также не должны содержать нецензурную лексику и нарушать этические нормы.
Сбор заявок продлится до 6 апреля. Стихотворения можно отправлять по e-mail: gpv48@mail.ru с пометкой «Русские рифмы!» или по адресу: г. Липецк, ул. Плеханова, д.53а, каб. 109. Лучшие работы участников конкурса будут опубликованы в «Вконтакте» в группе «Патриот Липецкой области». Награждение победителей запланировали на май.
Цель конкурса стихов – создание и обобщение позитивного контента о территориях, политике, государственных символах, природе, земляках, краеведении и иных общественно значимых тематиках современной России и региона.
6 153
МестныйЯ
Ценру патриотического воспитания
Центр патриотического воспитания
СалтыкоЩедрин
мистер
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