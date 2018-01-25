Культура

сегодня, 09:45

В Липецке объявили «День без интернета»

10 463
#праздник
В Липецке объявили «День без интернета»

Вместо соцсетей - игры на улицы.

Администрация Дворца культуры "Сокол" приглашает всех желающих на праздник живого общения "День без интернета". Он начнется перед ДК в 10 часов 28 января. Цель мероприятия - отвлечь людей от глобальной сети, призвать выключить компьютер хотя бы на один день, вдохновить их провести это время интересно и увлекательно, забыв о существовании интернета на 24 часа, вспомнить о том, как прекрасна настоящая жизнь и выйти просто погулять.

В программу праздника включили работу интерактивных спортивных площадок, концерт, конкурсы, призы и сюрпризы. Организаторы гарантируют хорошее настроение всем участникам праздника.
10 463
#праздник

Комментарии (10)

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МестныйЯ

39 минут назад
Идите взад!, забастовка избирателей - 18 марта. Только вот нужно будет зайти к вечеру на избирательный участок для проверки, не расписался ли кто за тебя))
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гостья

42 минуты назад
Спешу и падаю!, да быстрее всего всё одно и тоже, что и на протяжении многих лет в стиле "русские традиции"....вряд ли что то новое и интересное)
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Идите взад!

59 минут назад
28 января забастовка избирателей.
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Спешу и падаю!

сегодня, 10:24
Программу этого мероприятия покажите.
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МестныйЯ

сегодня, 10:15
Аленушка, сейчас "продвинутые" пенсионеры общаясь по Скайпу умудряются еще и чекаться стаканами по экрану ;)
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Аленушка

сегодня, 10:12
Ой бежим и спотыкаемся, и что мы на вашем празднике не видели, а вот инет это да, вот там живое общение, да еще и в воскресенье хаха
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гостья

сегодня, 10:05
ну если это в стиле народных гуляний с кашами и блинами, частушками и прибаутками, то конечно людей привлечете)))) создавайте то, на что люди сами пойдут...
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МестныйЯ

сегодня, 10:00
пф, щаззззз))) сейчас забьём на новости, почту, фильмы и другую интересную чушь ради того, чтобы поднять свою ленивую задницу и поехать с одного конца города в другой за-ради общения с незнакомыми людьми. Шутка юмора какая то плоская вышла у Администрации Дворца культуры "Сокол"! Ладно бы, назвали мероприятие "Живое общение", а вот организовывать встречу ради отказа от чего-то.... Пошло как то звучит, граждане! Это как объявить "День сохранения ресурсов Планеты" - и выдать идею отказа на 1 день от электричества)))
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Липчаночка

сегодня, 10:00
Я даже знаю кто эту чушь придумал!))))))))
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Артурчик

сегодня, 09:59
Предлагаю еще один праздник - "День без воздуха". Китайцы спасибо скажут, даже на границе с Украиной столы накроют.
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