В Липецке объявили «День без интернета»

Вместо соцсетей - игры на улицы.

Администрация Дворца культуры "Сокол" приглашает всех желающих на праздник живого общения "День без интернета". Он начнется перед ДК в 10 часов 28 января. Цель мероприятия - отвлечь людей от глобальной сети, призвать выключить компьютер хотя бы на один день, вдохновить их провести это время интересно и увлекательно, забыв о существовании интернета на 24 часа, вспомнить о том, как прекрасна настоящая жизнь и выйти просто погулять.



В программу праздника включили работу интерактивных спортивных площадок, концерт, конкурсы, призы и сюрпризы. Организаторы гарантируют хорошее настроение всем участникам праздника.