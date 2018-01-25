Липецким погорельцам просят помочь едой и одеждой

Сгорел дом матери-одиночки.

24 января на улице Ленина в селе Крутые Хутора сгорел дом. Пожар начался внезапно. В это время в доме находился брат хозяйки. Мужчина спал, но проснулся от удушья. В панике он выбежал на улицу практическим раздетый. «Дом сгорел на его глазах буквально за полчаса», рассказала GOROD48 жена брата хозяйки дома Ольга Жаворонкова.



- Сгорел дом 39-летней матери-одиночки Елены Жаворонковой и ее 12-летней дочери Вероники. У семьи не осталось ничего: ни одежды, ни документов, ни денег. Сейчас Елена и ее дочка живут у родственников в селе Боринское. Найти им новое жилье из муниципального фонда в Крутых Хуторах невозможно: пригодных зданий тут нет, - рассказывает Ольга Жаворонкова. - Сейчас мы собираем семье Елены помощь всем миром: нужны еда, одежда, средства личной гигиены, деньги. На помощь от властей особенно не рассчитываем.



Впрочем, сельские власти предложили матери-одиночке пиломатериалы для строительства нового дома. А пока из сельсовета семье передали только подушку и одеяло.



Всех, кто готов помочь семье Елены Жаворонковой, просят обращаться по телефонам 951 305 95 62 (Алексей) и 904 689 11 50 (Ольга ). Банковская карта для сбора помощи: 676280359008707935 (Сбербанк, Жаворонкова Ольга).