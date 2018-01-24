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Липецкая вечЁрка: шкодливый лыжник, голубая угроза и погоня за крысой
Предлагаем вам познакомиться с самыми популярными и обсуждаемыми событиями из жизни Липецка и региона по версии интернет-пользователей в среду, 24 января.
Максимальное внимание липчан было приковано к новости про лыжника. Водитель автомобиля «Форд-Фокус», возвращаясь с лыжной прогулки, вышел из своего автомобиля со спортивным инвентарём в одной руке и шапочкой с ключами - в другой, и поцарапал припаркованный во дворе «Мерседес- Бенц Спринтер» своего соседа.
Не менее активно интернет-пользователи интересовались подробностями идеи сделать из загруженного кольца Московской-Катукова перекресток. Автор указывает на то, что предлагаемое решение поможет ликвидировать транспортные заторы.
Оживленное обсуждение вызвало сообщение про угрозу жизни для жильцов 3 226 многоэтажек в Липецке. Прокуратура проверила тех, кто проверяет газ. «Добросовестно ли заблуждались директора липецких «управляшек», когда подписывали договоры на работы с организациями, чьи выводы не интересны газовикам? Или участвовали в афере по «распилу» собранных с жильцов многоквартирных домов средств?».
Множество мнений собрала тема очередных горестей «Елецкого». Теперь массив атаковали крысы. Потенциальный источник инфекций и заболеваний вполне вольготно чувствует себя на «Елецком». Прогулку зверька сорвали появившиеся рядом люди, и ей пришлось ретироваться от жилого дома к учреждению образования.
Между тем немало эмоций у липчан вызвало сообщение насчет чудес торговли, а вернее — производства продуктов. Жительница Липецка совершила запоминающуюся покупку. Приобретая творог, она и не подозревала, что покупает вечный продукт.
Максимальное внимание липчан было приковано к новости про лыжника. Водитель автомобиля «Форд-Фокус», возвращаясь с лыжной прогулки, вышел из своего автомобиля со спортивным инвентарём в одной руке и шапочкой с ключами - в другой, и поцарапал припаркованный во дворе «Мерседес- Бенц Спринтер» своего соседа.
Не менее активно интернет-пользователи интересовались подробностями идеи сделать из загруженного кольца Московской-Катукова перекресток. Автор указывает на то, что предлагаемое решение поможет ликвидировать транспортные заторы.
Оживленное обсуждение вызвало сообщение про угрозу жизни для жильцов 3 226 многоэтажек в Липецке. Прокуратура проверила тех, кто проверяет газ. «Добросовестно ли заблуждались директора липецких «управляшек», когда подписывали договоры на работы с организациями, чьи выводы не интересны газовикам? Или участвовали в афере по «распилу» собранных с жильцов многоквартирных домов средств?».
Множество мнений собрала тема очередных горестей «Елецкого». Теперь массив атаковали крысы. Потенциальный источник инфекций и заболеваний вполне вольготно чувствует себя на «Елецком». Прогулку зверька сорвали появившиеся рядом люди, и ей пришлось ретироваться от жилого дома к учреждению образования.
Между тем немало эмоций у липчан вызвало сообщение насчет чудес торговли, а вернее — производства продуктов. Жительница Липецка совершила запоминающуюся покупку. Приобретая творог, она и не подозревала, что покупает вечный продукт.