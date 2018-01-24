Новости в instagram

сегодня, 20:00

Липецкая вечЁрка: шкодливый лыжник, голубая угроза и погоня за крысой

1351
#обзор #события #вечЁрка
2
Липецкая вечЁрка: шкодливый лыжник, голубая угроза и погоня за крысой
Предлагаем вам познакомиться с самыми популярными и обсуждаемыми событиями из жизни Липецка и региона по версии интернет-пользователей в среду, 24 января.

Максимальное внимание липчан было приковано к новости про лыжника. Водитель автомобиля «Форд-Фокус», возвращаясь с лыжной прогулки, вышел из своего автомобиля со спортивным инвентарём в одной руке и шапочкой с ключами - в другой, и поцарапал припаркованный во дворе «Мерседес- Бенц Спринтер» своего соседа.

Не менее активно интернет-пользователи интересовались подробностями идеи сделать из загруженного кольца Московской-Катукова перекресток. Автор указывает на то, что предлагаемое решение поможет ликвидировать транспортные заторы.

Оживленное обсуждение вызвало сообщение про угрозу жизни для жильцов 3 226 многоэтажек в Липецке. Прокуратура проверила тех, кто проверяет газ. «Добросовестно ли заблуждались директора липецких «управляшек», когда подписывали договоры на работы с организациями, чьи выводы не интересны газовикам? Или участвовали в афере по «распилу» собранных с жильцов многоквартирных домов средств?».

Множество мнений собрала тема очередных горестей «Елецкого». Теперь массив атаковали крысы. Потенциальный источник инфекций и заболеваний вполне вольготно чувствует себя на «Елецком». Прогулку зверька сорвали появившиеся рядом люди, и ей пришлось ретироваться от жилого дома к учреждению образования. 

Между тем немало эмоций у липчан вызвало сообщение насчет чудес торговли, а вернее — производства продуктов. Жительница Липецка совершила запоминающуюся покупку. Приобретая творог, она и не подозревала, что покупает вечный продукт. 

1351
#обзор #события #вечЁрка
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Жители «Елецкого» жалуются на бегающих в районе крыс
#Елецкий #крысы
28
Жители «Елецкого» жалуются на бегающих в районе крыс

сегодня, 13:44

Общество
Мишка и Машка прибыли в Липецкий зоопарк
#зоопарк #медведь
8
Мишка и Машка прибыли в Липецкий зоопарк

сегодня, 10:15

Общество
Липецкая вечЁрка: новые маршруты автобусов, жадные похоронщики и драчливый седан
#обзор #события #вечЁрка
4
Липецкая вечЁрка: новые маршруты автобусов, жадные похоронщики и драчливый седан

вчера, 19:16

Новости в instagram
Автобусные маршруты №№8,11, 24 и 24а меняют схемы движения
35
Автобусные маршруты №№8,11, 24 и 24а меняют схемы движения

вчера, 15:48

Общество
В Липецке начали готовиться к «Лыжне России»
#Лыжня России #лыжи
8
В Липецке начали готовиться к «Лыжне России»

вчера, 15:27

Общество
20-летний студент вытащил из полыньи деда с помощью ружья
#происшествия на воде
13
20-летний студент вытащил из полыньи деда с помощью ружья

вчера, 10:41

Общество