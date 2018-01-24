Общество

сегодня, 18:03

Липчанам предлагали купить плесневые и гнилые продукты (ФОТО)

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#Ппосроченные продукты
Липчанам предлагали купить плесневые и гнилые продукты (ФОТО)

Количество просроченных продуктов поразило даже проверяющих.

В крупном магазине на улице Неделина сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики обнаружили целую гору просроченных продуктов.

Покупателям предлагали гнилые груши, хурму, виноград, огурцы, тыквы. Грибы вешенка продавали, покрытыми плесенью, а морепродукты были просроченными.

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Даже торты в ассортименте были просроченными, причем не один, а сразу 9 штук.

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Как сообщили в управлении, просроченная продукция была снята с реализации, а магазину теперь грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Фото liptorg-cp.ru

14 1208
#Ппосроченные продукты

Комментарии (14)

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чёэто нармалек

сегодня, 21:37
главное всех бабок от-пи- здить которые с огородов продают нормальные продукты
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Рыжий

сегодня, 21:25
Покупатель, на Монтажников в магнит сходите.
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цирк

сегодня, 19:49
спасибо нас лодырей и тунеядцев хоть этим дерьмом снабжают
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Россия !!!

сегодня, 19:19
........Листья падают с деревца в безмятежные воды,и звенят, как метелица,над землей хороводы.А за прялкой беседы на крыльце полосатом, старики-домоседы,знай, дымят самосадом....Осень в золото набрана,как икона в оклад...Значит, все это наврано,лишь бы в рифму да в лад?! Чтоб, как птицы на дереве , затихали в грозу.Чтоб не знали , но верили и роняли слезу....
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вий

сегодня, 19:09
а так везде во всех магазинах и по всей стране...живём как на помойке!
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Россия - !!!

сегодня, 19:04
Но ведь где-то,наверное,существует - Она?! Та - с привольными нивами,та - в кипеньи сирени , где родятся счастливыми и отходят в смиреньи...Птица вещая, троечка,буйный свист под крылом ! Птица, искорка, точечка в бездорожьи глухом !!! Я молю тебя :- Выдюжи ! Будь и в тленьи живой,чтоб хоть в сердце, как в Китеже, слышать благовест твой !..
ответить

ОК ?

сегодня, 18:56
Полное занудство и никакой першпективы - всё-та вы видите в мрачных цветах - очнитеся сограждане , Поменяйтесь ! Жизнь - то у нас одна - единственная и она - НЕНАГЛЯДНАЯ !!!
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Дед !

сегодня, 18:50
.... Попробуй - ка пропиши чоньть развеселое - меня затошнило от тваво сообченья . про плесень ...Повесели - тока одни неприятности шибко надоели ,,, Или спляши барыню ! Ага ?
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Лена

сегодня, 18:45
вот в магните на неделина (бывшая ложка) гнилье продают ужасное, причем бананы на кассе лежат гнилые и со скидкой...а люди кстати это еще и покупают...
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Город

сегодня, 18:43
Специально травят гнильем в магазинах,чтобы люди до пенсии не доживали,ато платить надо.
ответить
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