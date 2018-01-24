сегодня, 18:03
Липчанам предлагали купить плесневые и гнилые продукты (ФОТО)
Количество просроченных продуктов поразило даже проверяющих.
В крупном магазине на улице Неделина сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики обнаружили целую гору просроченных продуктов.
Покупателям предлагали гнилые груши, хурму, виноград, огурцы, тыквы. Грибы вешенка продавали, покрытыми плесенью, а морепродукты были просроченными.
Даже торты в ассортименте были просроченными, причем не один, а сразу 9 штук.
Как сообщили в управлении, просроченная продукция была снята с реализации, а магазину теперь грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.
Фото liptorg-cp.ru
чёэто нармалек
Рыжий
цирк
Россия !!!
вий
Россия - !!!
ОК ?
Дед !
Лена
Город