Липчанам предлагали купить плесневые и гнилые продукты (ФОТО)

Количество просроченных продуктов поразило даже проверяющих.

В крупном магазине на улице Неделина сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики обнаружили целую гору просроченных продуктов.

Покупателям предлагали гнилые груши, хурму, виноград, огурцы, тыквы. Грибы вешенка продавали, покрытыми плесенью, а морепродукты были просроченными.







Даже торты в ассортименте были просроченными, причем не один, а сразу 9 штук.







Как сообщили в управлении, просроченная продукция была снята с реализации, а магазину теперь грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.



Фото liptorg-cp.ru

