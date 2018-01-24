В мире

сегодня, 17:01

Собчак пригласили на завтрак с Трампом

287
#Собчак #Трамп #завтрак
Собчак пригласили на завтрак с Трампом

Телеведущая Ксения Собчак приглашена в США на молитвенный завтрак 1 февраля, где должен присутствовать президент США Дональд Трамп.

Телеведущая Ксения Собчак приглашена в США на молитвенный завтрак 1 февраля, где должен присутствовать президент США Дональд Трамп, передает «Интерфакс».

Как сообщила пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова, она примет в нем участие, если позволит график.


«Возможно, Ксения посетит это мероприятие. Нас пригласили, но расписание у нее очень плотное. Если получится, она будет присутствовать», — сказала Чудинова.

По ее словам, Собчак пробудет в США неполные три дня, и за это время ей предстоит провести большое количество разных выступлений и встреч.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что парламентарии приняли приглашение американской стороны, и руководители трех парламентских комитетов примут участие в ряде мероприятий с участием своих коллег из Конгресса США.
287
#Собчак #Трамп #завтрак

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Швейцарии протестуют против поездки Трампа в Давос‍
#Трамп #Швейцария #Давос
В Швейцарии протестуют против поездки Трампа в Давос‍

сегодня, 16:55

В мире
Турция расширит военные действия за пределы Африна
#Турция #Сирия #война
Турция расширит военные действия за пределы Африна

сегодня, 16:44

В мире
Глава генштаба Британии предупредил о «враждебных действиях» России‍
#Британия #Россия
Глава генштаба Британии предупредил о «враждебных действиях» России‍

вчера, 12:03

В мире
В Японии при извержении вулкана и сходе лавины погиб человек‍
#Япония #извержение вулкана #сход лавины
В Японии при извержении вулкана и сходе лавины погиб человек‍

вчера, 11:47

В мире
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира‍
#Россия #рейтинг
2
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира‍

вчера, 11:40

В мире
Турция назвала условия прекращения операции на севере Сирии‍
#Турция #Сирия #Эрдоган
Турция назвала условия прекращения операции на севере Сирии‍

вчера, 11:30

В мире