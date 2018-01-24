В мире

сегодня, 16:55

В Швейцарии протестуют против поездки Трампа в Давос‍

261
#Трамп #Швейцария #Давос
В Швейцарии протестуют против поездки Трампа в Давос‍

Демонстрации протеста против запланированного приезда в Давос на ежегодное заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ) президента США Дональда Трампа прошли во вторник вечером в ряде городов Швейцарии.

Сотни человек вышли на акции протеста по всей Швейцарии, чтобы выразить недовольство планами президента США Дональда Трампа приехать на Всемирный экономический форум в Давос, - сообщают в среду швейцарские СМИ.

Протесты прошли вечером во вторник во многих городах, в том числе в Цюрихе, Женеве, Фрайбурге, Лозанне, Невшателе и Беллинцоне.

Самая большая демонстрация состоялась в Цюрихе, там собрались более тысячи человек, - передает "Интерфакс".

На акцию протеста в Лозанне пришли около 300 человек. Они выложили на земле надпись из свечей: "Трампа здесь не ждут".

Протестующие скандировали лозунги, обвиняя американского лидера в "расизме, сексизме и гомофобии". Кроме того, участники демонстраций недовольны иммиграционной политикой Трампа.

Ожидается, что президент США в пятницу выступит на ВЭФ в Давосе. По словам советника американского президента по нацбезопасности Герберта Макмастера, в рамках форума Трамп проведет ряд встреч, в том числе с премьерами Великобритании Терезой Мэй и Израиля Биньямином Нетаньяху.
261
#Трамп #Швейцария #Давос

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Собчак пригласили на завтрак с Трампом
#Собчак #Трамп #завтрак
Собчак пригласили на завтрак с Трампом

сегодня, 17:01

В мире
Турция расширит военные действия за пределы Африна
#Турция #Сирия #война
Турция расширит военные действия за пределы Африна

сегодня, 16:44

В мире
Глава генштаба Британии предупредил о «враждебных действиях» России‍
#Британия #Россия
Глава генштаба Британии предупредил о «враждебных действиях» России‍

вчера, 12:03

В мире
В Японии при извержении вулкана и сходе лавины погиб человек‍
#Япония #извержение вулкана #сход лавины
В Японии при извержении вулкана и сходе лавины погиб человек‍

вчера, 11:47

В мире
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира‍
#Россия #рейтинг
2
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира‍

вчера, 11:40

В мире
Турция назвала условия прекращения операции на севере Сирии‍
#Турция #Сирия #Эрдоган
Турция назвала условия прекращения операции на севере Сирии‍

вчера, 11:30

В мире