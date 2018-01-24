сегодня, 16:55
В Швейцарии протестуют против поездки Трампа в Давос
Демонстрации протеста против запланированного приезда в Давос на ежегодное заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ) президента США Дональда Трампа прошли во вторник вечером в ряде городов Швейцарии.
Протесты прошли вечером во вторник во многих городах, в том числе в Цюрихе, Женеве, Фрайбурге, Лозанне, Невшателе и Беллинцоне.
Самая большая демонстрация состоялась в Цюрихе, там собрались более тысячи человек, - передает "Интерфакс".
На акцию протеста в Лозанне пришли около 300 человек. Они выложили на земле надпись из свечей: "Трампа здесь не ждут".
Протестующие скандировали лозунги, обвиняя американского лидера в "расизме, сексизме и гомофобии". Кроме того, участники демонстраций недовольны иммиграционной политикой Трампа.
Ожидается, что президент США в пятницу выступит на ВЭФ в Давосе. По словам советника американского президента по нацбезопасности Герберта Макмастера, в рамках форума Трамп проведет ряд встреч, в том числе с премьерами Великобритании Терезой Мэй и Израиля Биньямином Нетаньяху.