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Турция расширит военные действия за пределы Африна

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#Турция #Сирия #война #Африн
Турция расширит военные действия за пределы Африна

Турция расширит операцию против "террористов" на всю границу с Сирией, - заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция расширит операцию против "террористов" на всю границу с Сирией, - заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Начав операцию "Оливковая ветвь", мы пресекли игры разных сил, которые хотят осуществить свои планы в нашем регионе. Начиная с Манбиджа, на протяжении всей нашей границы (с Сирией) мы полностью очистим от террористов регион, обеспечим нашу безопасность", — сказал Эрдоган, выступая перед главами местных администраций в Анкаре.

По его словам, потери Турции и сирийской оппозиции при операции в Африне составили семь-восемь человек, а потери противника — 268.

В то же время курдское ополчение, которое противостоит турецким войскам в Сирии, сообщило о ликвидации более 200 военнослужащих и "протурецких боевиков".

Анкара с 20 января проводит операцию "Оливковая ветвь" против формирований курдов в Африне, которые считает террористическими. Союзниками Турции выступили бойцы "Сирийской свободной армии".

Через два дня после начала военных действий Эрдоган заявил, что войска покинут Сирию, как только достигнут целей операции. Он также отмечал, что действия Турции направлены не против курдов, а против создания террористического коридора.

Дамаск осудил турецкое вторжение и обвинил Анкару в поддержке террористов. В Кремле призвали все стороны проявить сдержанность и уважать территориальную целостность Сирии, - передает РИА-Новости.
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#Турция #Сирия #война #Африн

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