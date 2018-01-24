Происшествия

сегодня, 16:39

В Долгоруковском районе перевернулся фургон со свеклой

16 1936
#авария #ДТП
2
В Долгоруковском районе перевернулся фургон со свеклой

Дорога на Тербуны оказалась перекрыта.

Сегодня утром на подъезде к селу Братовщина Догоруковского района произошло ДТП с участием грузовика «МАЗ». По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание прицепа со свеклой. В результате этого проезд в село Тербуны оказался затруднен.

Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП никто не пострадал. В течение нескольких часов проезд был освобожден. Выясняются обстоятельства происшествия.

16 1936
#авария #ДТП
2

Комментарии (16)

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Водитель

24 минуты назад
Авто леди как сама ездишь то телефон в руках то под фуру лезети перед светофором чайники тупоголовые
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автоледи

54 минуты назад
Быдло дальнобойное не только на дороге хамит,но и тут тоже.
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достали

сегодня, 22:07
коба, По соседству с моим домом,живет такой же типа"дольнобой"У него запчасти от маза,в радиусе 100 метров валяются и все маслом и саляркой пропитано,аж трава не растет.Такой срач развел и все его терпят,он же деньги зарабатывает,один наверно думает!
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коба

сегодня, 21:46
Водитель дальнобой, Почему я должен тащиться за тобой и смотреть как ты усираясь от перегруза и тормозя других ,зарабатываешь деньги для своей семьи.Помоему это,и есть петушачие дела.
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Водитель дальнобой

сегодня, 21:19
коба, ты петух, сидишь за клавиатурой и больше нихуя не можешь. Люди зарабатывают деньги, в непростое время, кормят семью. А ты еб..ло своё прикрой, пока его не закрыли
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коба

сегодня, 20:14
Сидит грязное чмо,в рваном тельнике,за рулем убитого камаза груженого свеклой и поглядывая в зеркала,ползет 20 км/ч.и мнит себя дальнобойщиком.
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Леся

сегодня, 19:49
Много раз наблюдала одну картину.Свеклу везу выше бортов,не накрывая ее даже сеткой.По всей дороге валяются огромные свекольные оковалки.Если такой"снаряд" влетит в легковушку, мало не покажется.Спрашивается,куда смотрит ГБДД Липецкой области?
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Гость

сегодня, 19:31
Пора уважать других участников дорожного движения.Если ты плетешься 20 км. в час на перегруженном грузовике,остановись,пропусти километровый хвост автомобилей,который ты собрал.
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Куда

сегодня, 19:25
В Липецкой области дели весовые посты.У нас будут грузить так,что автомобиль еле едет и дорогу всю продавит.Сейчас не советское время,нет народного хозяйства.Количество урожая свеклы никак не влияет на стоимость сахара.
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Лена

сегодня, 18:50
Достали эти фуры,надо им налог опять повысить.
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