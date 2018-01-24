В Долгоруковском районе перевернулся фургон со свеклой

Дорога на Тербуны оказалась перекрыта.

Сегодня утром на подъезде к селу Братовщина Догоруковского района произошло ДТП с участием грузовика «МАЗ». По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание прицепа со свеклой. В результате этого проезд в село Тербуны оказался затруднен.

Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Липецкой области, в результате ДТП никто не пострадал. В течение нескольких часов проезд был освобожден. Выясняются обстоятельства происшествия.