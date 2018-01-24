Общество

сегодня, 16:12

Долевиков в Липецкой области стало в два раза больше

10 1617
#долевое участие #дольщики #
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Долевиков в Липецкой области стало в два раза больше

Соответственно, вырос и риск не получить свою квартиру в срок или быть обманутым

Как сообщает ЦИАН, аналитики исследовали российский рынок новостроек и признали, что прошлый год можно считать годом восстановления. По их наблюдениям, в 2017 году было зафиксировано наиболее низкое сокращение количества заключенных ДДУ (-1% в сравнении с 2016).  При этом восстанавливается данный сегмент не очень ровно. Основной прирост (+11%) наблюдается в столицах, а также в Татарстане (там прибавка составила 20%), и, например, в Липецке и Архангельске (здесь показатели выросли вдвое). Всего прибавку показали около 30 субъектов федерации.

Как стало известно GOROD48 из данных Росреестра, количество дольщиков в Липецкой области в 2017 году увеличилось в 2,3 раза по сравнению с годом предыдущим! Впрочем, регион и в лидерах по количеству «кинутых» дольщиков. По данным самих жертв недобросовестных строителей, пострадало от 1,5 до 6 тысяч долевиков.

К слову, в феврале дольщики в Липецке выйдут на очередной митинг протеста. Несмотря на заявления губернатора в Твиттере о том, что вопрос обманутых дольщиков на контроле, работает некий Штаб по решению этой проблемы, сами обманутые говорят, что им ничего не известно ни о планируемых путях выхода из строительного тупика, ни о способах решения, якобы, выработанных администрацией.

- Нас ни на какие заседания, ни в какие штабы не приглашали, «рецептами» решения вопроса не делились, сообщила GOROD48 руководитель инициативной группы обманутых дольщиков Татьяна Кудаева.

 

 

10 1617
#долевое участие #дольщики #
1

Комментарии (10)

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сегодня, 22:19
По такой жизни места на кладбище будут в ДДУ оформлять. Приплыли.
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Липчанин

сегодня, 19:57
В среднем цены до 300 т.р.обвалились на 1-к кв. на вторичном рынке....а это тоже чьито ипотеки,кредиты и дошираки на ужин...
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Липчанин

сегодня, 19:54
Между прочим рынок вторички сильно прочёл именно из-за того что народ стал рисковать и складываться в дду...сами прогорели и люди деньги потеряли в стоимости вторичного и хорошего жилья...
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Липчанин

сегодня, 19:46
Весь прошлый год ипотечные менеджеры активно продвигали современные долгострои.....идите к ним с претензиями о введении в заблуждение...х..ли вы сюда президента втягивание???
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Смешно

сегодня, 18:16
Ничему дебилов жизнь не учит, одни с плакатами стоят, вторые мимо проходят и в кассу деньги несут
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Да да

сегодня, 17:13
Шевелёв я просто так твой долг мне не прощу готовся
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как

сегодня, 17:05
Дольщик, скорее всего Вам не дадут наши чинуши, провести митинг Скоро выборы им эта шумиха не нужна . Поверьте у Вас это единственный шанс- перекрыть главную трассу.
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Дольщик

сегодня, 16:49
как, Если не дадут нормальное место для митинга тогда надо так и делать.
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Так! так!

сегодня, 16:41
Уважаемый редактор, Вы не дописали ОБМАНУТЫХ дольщиков стало в два раза больше.
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как

сегодня, 16:31
Единственный шанс обманутых дольщиков это перекрывать главную трассу! Выхода больше нет! Тогда Вас Путин услышит.
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