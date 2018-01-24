Долевиков в Липецкой области стало в два раза больше

Соответственно, вырос и риск не получить свою квартиру в срок или быть обманутым

Как сообщает ЦИАН, аналитики исследовали российский рынок новостроек и признали, что прошлый год можно считать годом восстановления. По их наблюдениям, в 2017 году было зафиксировано наиболее низкое сокращение количества заключенных ДДУ (-1% в сравнении с 2016). При этом восстанавливается данный сегмент не очень ровно. Основной прирост (+11%) наблюдается в столицах, а также в Татарстане (там прибавка составила 20%), и, например, в Липецке и Архангельске (здесь показатели выросли вдвое). Всего прибавку показали около 30 субъектов федерации.

Как стало известно GOROD48 из данных Росреестра, количество дольщиков в Липецкой области в 2017 году увеличилось в 2,3 раза по сравнению с годом предыдущим! Впрочем, регион и в лидерах по количеству «кинутых» дольщиков. По данным самих жертв недобросовестных строителей, пострадало от 1,5 до 6 тысяч долевиков.

К слову, в феврале дольщики в Липецке выйдут на очередной митинг протеста. Несмотря на заявления губернатора в Твиттере о том, что вопрос обманутых дольщиков на контроле, работает некий Штаб по решению этой проблемы, сами обманутые говорят, что им ничего не известно ни о планируемых путях выхода из строительного тупика, ни о способах решения, якобы, выработанных администрацией.

- Нас ни на какие заседания, ни в какие штабы не приглашали, «рецептами» решения вопроса не делились, сообщила GOROD48 руководитель инициативной группы обманутых дольщиков Татьяна Кудаева.