Общество
сегодня, 15:46
Загруженное кольцо предлагают превратить в перекресток
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Автомобилист жалуется на развязку Московская-Катукова.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Игорь Щепелев вынес на народное обсуждение предложение переделать кольцо Московская-Катукова в перекресток. Автор указыаает на то, что предлагаемое решение поможет ликвидировать транспортные заторы.
- Заторы возникают из-за того, что кольцевая развязка была рассчитана на значительно меньший поток автомобилей. На сегодняшний день поток автотранспорта многократно возрос. Кольцевая развязка малого диаметра давно уже перестала справляться со своими прямыми обязанностями. Предложение: вместо кольцевой развязки необходимо организовать полноценный перекрёсток. В этом случае полностью исчезают пробки, - полагает автор идеи.
Предложение переделать кольцо в перекресток будет находиться на стадии обсуждения до 23 февраля. Если к этому сроку идея соберет 500 и более положительных откликов, то инициативу рассмотрят в мэрии Липецка. Менее, чем за 10 часов предложение уже получило свыше 40 голосов «за».
- Заторы возникают из-за того, что кольцевая развязка была рассчитана на значительно меньший поток автомобилей. На сегодняшний день поток автотранспорта многократно возрос. Кольцевая развязка малого диаметра давно уже перестала справляться со своими прямыми обязанностями. Предложение: вместо кольцевой развязки необходимо организовать полноценный перекрёсток. В этом случае полностью исчезают пробки, - полагает автор идеи.
Предложение переделать кольцо в перекресток будет находиться на стадии обсуждения до 23 февраля. Если к этому сроку идея соберет 500 и более положительных откликов, то инициативу рассмотрят в мэрии Липецка. Менее, чем за 10 часов предложение уже получило свыше 40 голосов «за».
31 6544
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