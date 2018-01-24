Общество

сегодня, 15:46

Загруженное кольцо предлагают превратить в перекресток

31 6544
#инициатива #транспорт
7
Загруженное кольцо предлагают превратить в перекресток

Автомобилист жалуется на развязку Московская-Катукова.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Игорь Щепелев вынес на народное обсуждение предложение переделать кольцо Московская-Катукова в перекресток. Автор указыаает на то, что предлагаемое решение поможет ликвидировать транспортные заторы.

- Заторы возникают из-за того, что кольцевая развязка была рассчитана на значительно меньший поток автомобилей. На сегодняшний день поток автотранспорта многократно возрос. Кольцевая развязка малого диаметра давно уже перестала справляться со своими прямыми обязанностями. Предложение: вместо кольцевой развязки необходимо организовать полноценный перекрёсток. В этом случае полностью исчезают пробки, - полагает автор идеи.

Предложение переделать кольцо в перекресток будет находиться на стадии обсуждения до 23 февраля. Если к этому сроку идея соберет 500 и более положительных откликов, то инициативу рассмотрят в мэрии Липецка. Менее, чем за 10 часов предложение уже получило свыше 40 голосов «за».
31 6544
#инициатива #транспорт
7

Комментарии (31)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ничего нового

47 минут назад
Тц рядом с двух уровневой парковкой а у нас как всегда хотят удешевить а получается бриллиантовая.что с жд веткой делать будете ?
ответить

Гость

58 минут назад
Согласна,будет КОЛЬЦО ТРУБНОГО 2 с пробками в любое время дня и желанием где-нибудь обьехать
ответить

лд

сегодня, 21:54
здесь как и на пл ПОБЕДЫ НУЖНА 2Х УРОВНЕВНАЯ РАЗВЯЗКА ДОРОГО НО ТОГО СТОИТ
ответить

Николай

сегодня, 21:21
Проблему элементарно решает добавление третьего ряда со стороны Ельца. А ПЕРЕКРЕСТОК лишь осложнит обстановку с ДТП реально увеличив их количество. Кольцевые , как показывает мировая практика, это число значительно сокращает.
ответить

Maximus

сегодня, 20:31
Там всего лишь-то надо сделать третью полосу с Елецкой трассы, ширина позволяет. Бывает народ сам организовывается в три ряда, когда еще сплошную не успевают начертить на обочине, так никаких пробок не бывает, за пару минут проезжаешь.
ответить

Роботяга

сегодня, 20:08
Всегда легко критиковать людей, делающих что-то хорошее. Страшно приводить примеры, сразу посыпится критика. Может надо чаще думать о хорошем и предлагать конкретное дело!?)
ответить

Роботяга

сегодня, 20:05
Ну там серьёзно сложно с Елецкого на Катукова въехать!!!
ответить

ч

сегодня, 19:56
А Гость ещё на шаг вперёд думает ,-"молоток".
ответить

Водила

сегодня, 19:44
Игорь Щепелев дебил.Город и так уже весь в светофорах, а пробки как были, так и есть. Он предлагает сделать Кольцо Трубного 2.
ответить

Роботяга

сегодня, 19:03
Правильное предложение, поддерживаю!!!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецке собирают предложения по благоустройству общественных территорий
#благоустройство
6
В Липецке собирают предложения по благоустройству общественных территорий

сегодня, 18:26

Общество
Липчанам предлагали купить плесневые и гнилые продукты (ФОТО)
#Ппосроченные продукты
14
Липчанам предлагали купить плесневые и гнилые продукты (ФОТО)

сегодня, 18:03

Общество
В УФСИН России по Липецкой области новый начальник
#УФСИН
28
В УФСИН России по Липецкой области новый начальник

сегодня, 17:21

Общество
«Горячая линия» по неубранному снегу не пользуется популярностью у липчан
#горячая линия #снег
12
«Горячая линия» по неубранному снегу не пользуется популярностью у липчан

сегодня, 16:24

Общество
Долевиков в Липецкой области стало в два раза больше
#долевое участие #дольщики
10
Долевиков в Липецкой области стало в два раза больше

сегодня, 16:12

Общество
В сфере общепита нашли 910 санитарных нарушений
#Роспотребнадзор #права потребителей #санитарные нормы
2
В сфере общепита нашли 910 санитарных нарушений

сегодня, 15:47

Общество