Лечить липецких футболистов будет доктор, работавший в Лиге чемпионов

Специалист уже трудился в "Металлурге" в годы наивысшего подъема.

Сегодня перед утреней тренировкой футболистам липецкого «Металлурга» был представлен новый врач команды – опытнейший 57-летний Валерий Ткаченко.

Болельщики со стажем и старожилы клуб знают прекрасно этого специалиста. Ведь он работал в «Металлурге» в 1996-2002 гг., и был доктором «золотого состава» нашей команды середины 90-х, в котором блистали Меньщиков, Стогов, Ловре, Полстянов, Жабко.Тогда липчане, напомпим, добились наивысшего результата в истории чемпионатов России - 2-го места в первом дивизионе (ныне ФНЛ) в 1997 году.



Уроженец Волгограда свою карьеру спортивного врача начал в «Роторе» (1992-96 гг.), затем были славные годы в «Металлурге», а покинув Липецк, много лет трудился в клубах Казахстана – «Тобол» (Костанай), «Астана». Особых успехов он добился в ФК «Актобе» в 2006-12 гг., когда трудился в связке с известным тренером Владимиром Мухановым. Клуб становился чемпионом страны, участвовал в квалификационных раундах Лиги чемпионов, плей-офф Лиги Европы. Ткаченко в этих матчах получил важный международный опыт. Так же трудился в воронежском «Факеле», армавирском «Торпедо».

Как сообщил генеральный директор ФК «Металлург» Антон Копышов, перед Валерием Ткаченко будут стоять весьма широкие задачи. Он будет не только лечить футболистов, но и развивать клубную медицину.

- Анализ показал, что в Липецке сложно найти квалифицированного врача, специализирующегося именно на спортивной медицине, - сообщил Копышов, - Поэтому мы обговорили с Валерием Ткаченко специальное условие – за два года он должен будет подготовить себе преемника. В нашу структуру вольется еще один врач, который будет работать с молодежной командой, а курировать его будет Ткаченко, который передаст молодому местному специалисту свой богатый врачебный и футбольный опыт.

Контракт с эскулапом был заключен сегодня на 2 года.

Перед утренней тренировкой команды Валерий Ткаченко заявил, что «рад видеть в Липецке старых знакомых и познакомиться с теми, кого еще не знает». Новый доктор заявил, что жить собирается на базе команды и двери его медицинского кабинета будут открыты для игроков в любое время суток.

- Главное, не держите проблемы в себе, сразу обращайтесь за помощью. Если будет нужно, то можете будить меня даже ночью, - обратился Ткаченко к футболистам.

Добавим, что с прежним доктором 60-летним Юрием Старых «Металлург» на прошлой неделе расторг договор по обоюдному желанию сторон.