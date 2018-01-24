Происшествия

сегодня, 15:26

Житель Липецкой области совершил преступление через пять дней после освобождения

2 1889
#кража
Житель Липецкой области совершил преступление через пять дней после освобождения

Теперь он получил условный срок.

Тербунский районный суд Липецкой области в особом порядке рассмотрел материалы уголовного дела в отношении жителя региона. Ранее судимого за незаконный оборот взрывчатых веществ мужчина на это раз предстал перед законом по обвинению в краже.

Как указано в материалах суда, на новое преступление мужчина пошел на пятый день после освобождения из колонии-поселения. Вечером 24 октября подсудимый украл из подвала частного дома припасы: две 3-литровые банки с солеными помидорами и три 3-литровые банки с тушеной свининой. Ущерб от кражи оценили в 3 500 рублей.

Суд вынес обвинительный вердикт. Мужчину наказали двумя годами условного заключения с аналогичным испытательным сроком.
2 1889
#кража

Комментарии (2)

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Сергей 13

сегодня, 20:32
Фигеть,кража века,а предыдущая статья,я так понимаю,у него петарду нашли?
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гость

сегодня, 16:46
Это долго еще продержался
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