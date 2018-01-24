Происшествия
сегодня, 15:26
Житель Липецкой области совершил преступление через пять дней после освобождения
Теперь он получил условный срок.
Тербунский районный суд Липецкой области в особом порядке рассмотрел материалы уголовного дела в отношении жителя региона. Ранее судимого за незаконный оборот взрывчатых веществ мужчина на это раз предстал перед законом по обвинению в краже.
Как указано в материалах суда, на новое преступление мужчина пошел на пятый день после освобождения из колонии-поселения. Вечером 24 октября подсудимый украл из подвала частного дома припасы: две 3-литровые банки с солеными помидорами и три 3-литровые банки с тушеной свининой. Ущерб от кражи оценили в 3 500 рублей.
Суд вынес обвинительный вердикт. Мужчину наказали двумя годами условного заключения с аналогичным испытательным сроком.
Как указано в материалах суда, на новое преступление мужчина пошел на пятый день после освобождения из колонии-поселения. Вечером 24 октября подсудимый украл из подвала частного дома припасы: две 3-литровые банки с солеными помидорами и три 3-литровые банки с тушеной свининой. Ущерб от кражи оценили в 3 500 рублей.
Суд вынес обвинительный вердикт. Мужчину наказали двумя годами условного заключения с аналогичным испытательным сроком.
Сергей 13
гость