Житель Липецкой области совершил преступление через пять дней после освобождения

Теперь он получил условный срок.

Тербунский районный суд Липецкой области в особом порядке рассмотрел материалы уголовного дела в отношении жителя региона. Ранее судимого за незаконный оборот взрывчатых веществ мужчина на это раз предстал перед законом по обвинению в краже.



Как указано в материалах суда, на новое преступление мужчина пошел на пятый день после освобождения из колонии-поселения. Вечером 24 октября подсудимый украл из подвала частного дома припасы: две 3-литровые банки с солеными помидорами и три 3-литровые банки с тушеной свининой. Ущерб от кражи оценили в 3 500 рублей.



Суд вынес обвинительный вердикт. Мужчину наказали двумя годами условного заключения с аналогичным испытательным сроком.