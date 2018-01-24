Происшествия
32 минуты назад
Пропавший в Липецке мужчина нашёлся
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Пропавший 22 января в Липецке 28-летний Сергей Корлаков нашёлся. Мужчина жив и здоров. Об этом GOROD48 сообщила его жена Елена.
Напомним, лпчанка забила тревогу накануне и распространила через соцсети призыв о помощи найти Сергея, который ушел из дома два дня назад и не давал о себе знать. Мужчина сейчас едет домой.
Напомним, лпчанка забила тревогу накануне и распространила через соцсети призыв о помощи найти Сергея, который ушел из дома два дня назад и не давал о себе знать. Мужчина сейчас едет домой.
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