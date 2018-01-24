Пропавший в Липецке мужчина нашёлся

Пропавший 22 января в Липецке 28-летний Сергей Корлаков нашёлся. Мужчина жив и здоров. Об этом GOROD48 сообщила его жена Елена.



Напомним, лпчанка забила тревогу накануне и распространила через соцсети призыв о помощи найти Сергея, который ушел из дома два дня назад и не давал о себе знать. Мужчина сейчас едет домой.