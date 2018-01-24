Происшествия

32 минуты назад

Пропавший в Липецке мужчина нашёлся

1108
#пропавшие без вести
Пропавший в Липецке мужчина нашёлся
Пропавший 22 января в Липецке 28-летний Сергей Корлаков нашёлся. Мужчина жив и здоров. Об этом GOROD48 сообщила его жена Елена.

Напомним, лпчанка забила тревогу накануне и распространила через соцсети призыв о помощи найти Сергея, который ушел из дома два дня назад и не давал о себе знать. Мужчина сейчас едет домой.
1108
#пропавшие без вести

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