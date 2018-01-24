Общество

сегодня, 09:20

Две девушки пострадали в аварии на улице Металлургов

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#авария #ДТП
Две девушки пострадали в аварии на улице Металлургов

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия в которых пострадали 3 человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 23 января в Липецке на улице Московской 35-летний водитель автомобиля «Шевроле-Ланос» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Опель», под управлением 42-летнего водителя. В результате столкновения пострадал водитель автомобиля «Опель», доставлялся в ГБ №3, после оказания медицинской помощи отпущен.

В Липецке на улице Металлургов 19-летняя девушка, управляя автомобилем «ВАЗ-21124» не справилась с управлением, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения и допустила столкновение с автомобилем «БМВ-Х3», под управлением 38-летней женщины.

В ДТП пострадали девушка - водитель «ВАЗ-21124» и ее 19-летняя пассажирка, после оказания медицинской помощи были отпущены.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 750 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 7, неиспользование ремней безопасности – 71, детских удерживающих устройств- 5, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 59.




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#авария #ДТП

Комментарии (4)

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#ya

8 минут назад
в такую погоду надо осторожничать, а не летать как ненормальные!!! так и надо, на будущее знать будет!!!
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Липецкие овцы

27 минут назад
встретились! Один орган рабочий, а за руль лезут!
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Снегопад

30 минут назад
бараны пипецкие, щас будут валить на мера пера и погоду, а скорость снизить или на общ транспорте прокатиться или на такси, которое дешевле, чем свою завести прогреть и где-то парковать. Включайте мозх у кого есть а БМВ ХеЗе чо за марка?
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?

сегодня, 10:18
А что нет ничего об аварии вчера в 17 часов на Неделина., у Мебельного магазина, тройное столкновение 2 авто. среднее очень сильно помято, т.к. сзади въехал автобус.
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