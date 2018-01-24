В областном ожоговом центре нет обмороженных пациентов

С таким положением дел главврач больницы столкнулся впервые.

Сегодня была самая морозная ночь. В Липецке столбик термометра опустился до минус 12 градусов, но по ощущениям температура упала до 18 градусов ниже нуля. Но, вопреки ожиданиям специалистов областного ожогового центра, к ним не доставили ни одного обмороженного пациента.



- На моей памяти это первый такой случай, - прокомментировал ситуацию главврач четвёртой горбольницы Николай Краснолуцкий. - А ведь я помню годы, когда в сильные морозы обмороженных было настолько много, что мы закрывали под их лечение половину хирургического отделения.

