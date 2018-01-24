Общество

сегодня, 09:09

В областном ожоговом центре нет обмороженных пациентов

3 279
#обморожение #отморожение #ожоговый центр
В областном ожоговом центре нет обмороженных пациентов

С таким положением дел главврач больницы столкнулся впервые.

Сегодня была самая морозная ночь. В Липецке столбик термометра опустился до минус 12 градусов, но по ощущениям температура упала до 18 градусов ниже нуля. Но, вопреки ожиданиям специалистов областного ожогового центра, к ним не доставили ни одного обмороженного пациента.

- На моей памяти это первый такой случай, - прокомментировал ситуацию главврач четвёртой горбольницы Николай Краснолуцкий. - А ведь я  помню годы, когда в сильные морозы обмороженных было настолько много, что мы закрывали под их лечение половину хирургического отделения.
3 279
#обморожение #отморожение #ожоговый центр

Комментарии (3)

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хитрый

32 минуты назад
Рано радуется все еще впереди!
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митяй

34 минуты назад
Все отморозки в другом диспансере на Макарова!
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Не гость, а горожанин

сегодня, 09:52
Нет никаких ощущений на -18. Но есть отсутствие возможности уехать с КТЗ и вернуться туда. Почему жители Кольца Трубного Завода обделены транспортом? Почему вчера с Сокольской остановки за час! ЧАС- с 20.00 до 21.00!!! прошли бесчисленное количество 346, 347, 352 и ни одного 24? Почему в такой мороз люди должны либо мёрзнуть, либо с пересадками, либо на такси добираться? Городские власти не предполагают, конечно, что наши граждане будут судиться за то, что из-за таких ожиданий заболевают, так как судебная система та ещё , да и времени и сил связываться нет, но это полное безобразие.
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