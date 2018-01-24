Происшествия
сегодня, 08:31
Внедорожник выбросило на парковку
Внедорожник «Ссанг Йонг» вчера вечером врезался в припаркованные автомобили у дома №29а по улице Стаханова.
Видеозапись этой аварии выложил на YouTube водитель, следовавший по улице Стаханова.
Как сообщает автор записи, водитель «Приоры» не уступил дорогу внедорожнику. Произошло столкновение и «Ссанг Йонг» выбросило на парковку у жилого дома. Там автомобиль разбил «Хендай» и «Ниву». Информации о пострадавших нет.
Как сообщает автор записи, водитель «Приоры» не уступил дорогу внедорожнику. Произошло столкновение и «Ссанг Йонг» выбросило на парковку у жилого дома. Там автомобиль разбил «Хендай» и «Ниву». Информации о пострадавших нет.
журналюге
журналюге
Водитель
гостья
гостья
в глаза
гостья
да