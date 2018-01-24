Происшествия

сегодня, 08:31

Внедорожник выбросило на парковку

8 2439
#авария #ДТП
3
Внедорожник выбросило на парковку

Внедорожник «Ссанг Йонг» вчера вечером врезался в припаркованные автомобили у дома №29а по улице Стаханова. 

Видеозапись этой аварии выложил на YouTube водитель, следовавший по улице Стаханова.

Как сообщает автор записи, водитель «Приоры» не уступил дорогу внедорожнику. Произошло столкновение и «Ссанг Йонг» выбросило на парковку у жилого дома. Там автомобиль разбил «Хендай» и «Ниву». Информации о пострадавших нет.
8 2439
#авария #ДТП
3

Комментарии (8)

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журналюге

сегодня, 10:15
хотя да... выезжал судя по свету фар
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журналюге

сегодня, 10:13
Где там уступать то... Автор ролика на полукольце пропускал справа и заснял как внедорожник догнал после рельсов приору.. Нахрена вы додумываете всякую хрень....???
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Водитель

сегодня, 09:31
гостья, а может тогда надо было вообще не ехать, а стоять? Вы как определили что он летел?
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гостья

сегодня, 09:11
имею ввиду, что походка, что готов прибить кого нибудь...
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гостья

сегодня, 09:11
в глаза, да хорошо приоткрыла и очень хорошо вижу какой походкой водитель внедорожника направляется к приоре...
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в глаза

сегодня, 08:59
гостья, очи приоткрыть и видно все.
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гостья

сегодня, 08:55
а где видно, что не уступили дорогу...может просто надо было ехать, а не лететь
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да

сегодня, 08:46
Крассава !зачетно вошел.
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