Внедорожник выбросило на парковку

Внедорожник «Ссанг Йонг» вчера вечером врезался в припаркованные автомобили у дома №29а по улице Стаханова.

Видеозапись этой аварии выложил на YouTube водитель, следовавший по улице Стаханова.



Как сообщает автор записи, водитель «Приоры» не уступил дорогу внедорожнику. Произошло столкновение и «Ссанг Йонг» выбросило на парковку у жилого дома. Там автомобиль разбил «Хендай» и «Ниву». Информации о пострадавших нет.