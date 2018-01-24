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276 ельчан примут в «Юнармию»

10 577
#Юнармия
276 ельчан примут в «Юнармию»

Пока в Липецкой области 143 юнармейца.

Сегодня, 24 января в 13:00 в спортивном зале школы №12 Ельца пройдет торжественное принятие клятвы юнармейца.

Как сообщает управление молодежной политики Липецкой области, 276 учащихся из 11 елецких школ примут клятву юнармейца.

На сегодняшний день в регионе создано 6 юнармейских отрядов - в Липецке, Усманском, Липецком, Измалковском районах. Общая их численность насчитывает 143 юнармейца.
10 577
#Юнармия

Комментарии (10)

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а

10 минут назад
очередная заморочка для очковтирательства
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Дед

16 минут назад
Окончательно крыша поехала у путлерюгенд https://vk.com/video9502227_456239198
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ч

сегодня, 09:55
Туфту придумали. Деды генералы называют это патриотическим воспитанием, как в любимом СССР. Они не понимают что это примитивная туфта, которая не работает.
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Russisch Partisanen

сегодня, 09:33
Когда в школах начнут создавать патриотические партизанские отряды? КПРФ, АУ! Где вы?
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Вася Пупкин ©

сегодня, 09:24
дед Хасан, ты что, судя по цвету, америкосы бросили спортивные костюмы в Ираке или Афгане!
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паша

сегодня, 08:13
лично я бы своего сына не отдал... ничего хорошего эти игры в армию не несут. в прошлом нужна была армия как таковая а сейчас если есть ядерное оружие никто на тебя войной и так не пойдет
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ИК-3

сегодня, 06:32
и ведь хотят на пению поскорее свалить.так им подсказали колхозная роднчя
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дед Хасан

сегодня, 04:33
Юдашкин проектировал эту форму
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нах

сегодня, 03:22
Что за дурацкая и непрактичная форма?
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Алкаш

сегодня, 02:07
А раньше в пионеры принимали и в Зорьку играли…
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