276 ельчан примут в «Юнармию»

Пока в Липецкой области 143 юнармейца.

Сегодня, 24 января в 13:00 в спортивном зале школы №12 Ельца пройдет торжественное принятие клятвы юнармейца.



Как сообщает управление молодежной политики Липецкой области, 276 учащихся из 11 елецких школ примут клятву юнармейца.



На сегодняшний день в регионе создано 6 юнармейских отрядов - в Липецке, Усманском, Липецком, Измалковском районах. Общая их численность насчитывает 143 юнармейца.