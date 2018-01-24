Общество
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276 ельчан примут в «Юнармию»
Пока в Липецкой области 143 юнармейца.
Сегодня, 24 января в 13:00 в спортивном зале школы №12 Ельца пройдет торжественное принятие клятвы юнармейца.
Как сообщает управление молодежной политики Липецкой области, 276 учащихся из 11 елецких школ примут клятву юнармейца.
На сегодняшний день в регионе создано 6 юнармейских отрядов - в Липецке, Усманском, Липецком, Измалковском районах. Общая их численность насчитывает 143 юнармейца.
Как сообщает управление молодежной политики Липецкой области, 276 учащихся из 11 елецких школ примут клятву юнармейца.
На сегодняшний день в регионе создано 6 юнармейских отрядов - в Липецке, Усманском, Липецком, Измалковском районах. Общая их численность насчитывает 143 юнармейца.
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