Фонд капитального ремонта представил годовой отчет за 2017 год

Вчера в Большом зале заседаний администрации Липецкой области прошло заседание Попечительского совета Фонда капитального ремонта, основной повесткой дня стал годовой отчет о реализации краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов за 2017 год.

Данное совещание прошло в формате открытого заседания, с участием представителей общественности, управляющих и подрядных организаций, а также структур, включенных в процесс капитального ремонта и благоустройства дворовых территорий. Кроме того, в режиме видео конференцсвязи были подключены главы органов местного самоуправления.

Начал заседание заместитель главы администрации Липецкой области, председатель Попечительского совета Александр Наролин, который отметил положительную динамику в нашем регионе в части реализации программы капитального ремонта, а также обратил внимание, что приоритет для работников отрасли — это житель, именно отношение собственника к проведенному капремонту является индикатором результатов работы отрасли.

Главной повесткой дня стал годовой отчет о реализации краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов за 2017 год. Руководитель Фонда Александр Козин начал свой доклад с демонстрации видео фильма по теме совещания, затем был представлен устный доклад для членов Попечительского совета и участников заседания. Благодаря активной информационно-разъяснительной и судебной работе с должниками, Липецкая область вышла на высокий показатель собираемости за 2017 год, которая в среднем по году составила 102, 4%. За 2017 год в Липецкой области капитально отремонтировано 334 МКД, находящиеся на общем счете регионального оператора и 27 МКД, формирующие фонд капитального ремонта на специальных счетах, общая стоимость капитального ремонта в 2017 году составила 1 428 801,45 тыс. руб. Также в 2017 году было успешно запущено два «пилотных» проекта: ускоренная программа модернизации лифтового хозяйства и энергоэффектиный капитальный ремонт фасадных групп по технологиям «мокрый и вентилируемый» фасады.

Валентина Кисенко, как руководитель Общественной палаты Липецкой области и член Попечительского Совета, отметила, что благодаря реновации фасадных групп, в рамках программы капитального ремонта, стал меняться облик наших улиц. Другие члены Попечительского совета также дали положительную оценку годовому отчету и реализации программы вцелом, однако сделали акцент на необходимости усиления контроля качества проводимого капитального ремонта, а также исключения участия«недобросовестных» подрядных организаций в капитальном ремонте. Стоит отметить, что 2017 год стал показательным для «недобросовестных» подрядчиков, так как, в рамках 615 Постановления Правительства РФ,заработал механизм исключения тех подрядных организаций, которые некачественно исполняют свои обязательства по договору.

На 2018 год в Липецкой области запланирован капитальный ремонт 401 многоквартирного дома, в том числе модернизация 210 единиц лифтового оборудования, в рамках ускоренной программы. Приоритетным направлением также станет капитальный ремонт инженерных газовых сетей, работы данного вида будут произведены в 170 многоквартирных домах региона.



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