В Липецке сыграют 15 духовых оркестров

Праздник духовой музыки посвятят 75-летию победы в Сталинградской битве и Дню защитника Отечества.

11 февраля в областном центре культуры, народного творчества и кино 11 пройдет традиционный областной конкурс духовых оркестров.



Как сообщает областной центр культуры, в конкурсе примут участие пять детских и десять взрослых оркестров из Задонского, Данковского, Добринского, Тербунского, Долгоруковского, Лебедянского, Становлянского, Лев-Толстовского и Чаплыгинского районов, а также из Ельца и Липецка.



Конкурс пройдет в нескольких возрастных категориях в номинациях: «Детские оркестры», «Взрослые любительские оркестры», «Муниципальные и военные оркестры». В каждой номинации коллективам присвоят звание Лауреата I, II, III степени с вручением соответствующих дипломов и памятных призов.



Оркестры представят программу, состоящую из двух разнохарактерных музыкальных произведений. Одно из них будет посвящено 75-летию победы в Сталинградской битве и Дню защитника Отечества.



Конкурс направлен на развитие и пропаганду духовой музыки, содействие росту исполнительского мастерства, популяризация музыки среди детей и молодежи, а также обогащение репертуара коллективов.



А уже 31 января в Областном центре культуры, народного творчества и кино пройдет кинолекторий «Последние свидетели сражения», посвященный 75-летию победы в Сталинградской битве. В программе: рассказ об историческом значении Сталинградской битвы, ее воплощении в кинематографе и просмотр документального фильма «Сталинградово детство» (Россия, 2014) 12+. Вход свободный.



- Когда 23 августа 1942 года фашистская авиация, по сути, приступила к уничтожению Сталинграда, то большинство гражданского населения оставалось в городе, оказавшись на линии фронта. Выживали, как могли: кто в погребе, кто в окопе, кто в подвале. Нечего было есть, нечего было пить. Героям фильма, детям Сталинграда, тогда исполнилось кому 12 лет, а кому лишь годик. Теперь они – последние свидетели Сталинградской трагедии, - рассказывают о сюжете картины.