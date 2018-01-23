Общество

сегодня, 21:13

В Липецкой области появился ещё один народный коллектив

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#хор
В Липецкой области появился ещё один народный коллектив

Хору более 20 лет.

Приказом управления культуры и туризма Липецкой области хору ветеранов „Вдохновение" Добровского межпоселенческого дома культуры присвоено звание „народный".

Как сообщает газета "Знамя Октября", хору ветеранов „Вдохновение" под руководством Анатолия Антонова уже более 20 лет. Коллектив регулярно выступает на концертах, фестивалях, конкурсах, торжествах не только районного масштаба, но и области.
1 256
#хор

Комментарии (1)

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Dod

5 минут назад
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
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