В Липецкой области появился ещё один народный коллектив

Хору более 20 лет.

Приказом управления культуры и туризма Липецкой области хору ветеранов „Вдохновение" Добровского межпоселенческого дома культуры присвоено звание „народный".



Как сообщает газета "Знамя Октября", хору ветеранов „Вдохновение" под руководством Анатолия Антонова уже более 20 лет. Коллектив регулярно выступает на концертах, фестивалях, конкурсах, торжествах не только районного масштаба, но и области.