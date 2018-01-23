Происшествия

сегодня, 20:35

В Липецке исчез молодой мужчина

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#пропавшие без вести
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В Липецке исчез молодой мужчина

О нем нет известий уже сутки.

28-летний Сергей Корлаков между 15 и 17 часами 22 января вышел из дома на проспекте Победы и исчез. С просьбой о помощи в поисках Сергея к липчанам обратилась его жена.

Приметы Сергея Корлакова: рост 168 см, худощавого телосложения, волосы русые. Был одет: чёрная вязанная шапка, пуховик черного цвета, спортивные штаны серо-черного цвета, серо-синие кроссовки.

Всех, кто видел пропавшего или имеет информацию о его местонахождении, просят позвонить по телефонам: 904-219-89-42, 904-693-82-65, 02.


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22 3241
#пропавшие без вести
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Комментарии (22)

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Dod

5 минут назад
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
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интересно

9 минут назад
он что без телефона вышел что ли , куда то он направлялся наверное жене сказал не молча же вышел рваз знают время во сколько вышел значит сказал куда и по каким делам
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пивник

21 минуту назад
по пивнухам искали?
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Интеллигент

24 минуты назад
Был одет: чёрная вязанная шапка, спортивные штаны!!!!!! серо-черного цвета... Наряд гопника, наверно гоп-стоп у него неудачный вышел или у дружков маргиналов отсыпается после паленки.
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???

27 минут назад
нафига мужика позорить на всю область, жена ты о чем думаешь или чем ?
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индуктивная дедукция

31 минуту назад
ну судя по одежде (вязанная шапка, спортивные штаны, кроссовки) - сей молодой музчина ушел заниматься каким-то спортом, бегом..или ходьбой..
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олечка

51 минуту назад
по себе не судите кто пишит про него гадости ,дай бог чтоб нашелся
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все по делу

54 минуты назад
Просто пацана видать так достали что он решил свалить по тихому. Господа полицмены походу тоже самое сказали и отбрили жену по тихому а она панику на весь колхоз подняла
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Пётр

59 минут назад
То ли сайт такой, то ли общество... Просто конченые люди в комментариях. Вы вообще зачем живёте? Кто вас просит оставлять здесь своё гавно? Не можете что-то сказать по делу - промолчите.
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могли дать нюхнуть

сегодня, 22:07
в полете может быть 1-3 суток
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