В Липецке исчез молодой мужчина

О нем нет известий уже сутки.

28-летний Сергей Корлаков между 15 и 17 часами 22 января вышел из дома на проспекте Победы и исчез. С просьбой о помощи в поисках Сергея к липчанам обратилась его жена.



Приметы Сергея Корлакова: рост 168 см, худощавого телосложения, волосы русые. Был одет: чёрная вязанная шапка, пуховик черного цвета, спортивные штаны серо-черного цвета, серо-синие кроссовки.



Всех, кто видел пропавшего или имеет информацию о его местонахождении, просят позвонить по телефонам: 904-219-89-42, 904-693-82-65, 02.





