Происшествия

сегодня, 20:30

Расследование ДТП, в котором погибли липчанки, взяла под контроль прокуратура

12 2153
#дтп
Расследование ДТП, в котором погибли липчанки, взяла под контроль прокуратура

Авария унесла жизни 5 человек, в том числе женщины и ребенка из Липецкой области

22 января отделением по расследованию преступлений, совершенных на территории Куркинского района, СО МОМВД России «Кимовский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ, по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на 6 км автодороги «Ивановка - Грибоедово» Куркинского района Тульской области, в результате которого 5 человек погибли, 2 человека пострадали.

Решение о возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным.

По версии следствия, 21.01 в 17 ч. 35 мин. на 6 км автодороги «Ивановка - Грибоедово», на территории Куркинского района Тульской области произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2111 под управлением жителя Тулы,1973 года рождения, со следовавшим в противоположном направлении автомобилем «Ниссан Икс Трейл», под управлением женщины- водителя, 1972 года рождения, жительницы Липецка.

В результате столкновения автомобиль «Ниссан Икс Трейл», совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. Оба водителя погибли на месте происшествия.

Также в результате ДТП в автомобиле ВАЗ-2111 погибли на месте две женщины, 1972 и 1952 года рождения. Погибла 7-летняя девочка- пассажир автомобиля «Ниссан Икс Трейл» В медицинские учреждения доставлены двое пострадавших пассажиров автомобиля «Ниссан Икс Трейл»:

Ход следствия по уголовному делу прокуратурой области взят на контроль.

Фото: newstula.ru

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#дтп

Комментарии (12)

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Вэл

11 минут назад
Уголовное дело не заводится а возбуждается
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Миша Гулевский

17 минут назад
Жаль детей, они погибают из-за халатности взрослых
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Не смешно

21 минуту назад
Троих сбили на пешеходном переходе под красный свет молодая девушка погибла. Преступник при преследовании пытался свалить на обочину полицию. Результат 2 года, понты для лохов гонят
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праведник

25 минут назад
липецк, по признакам состава. Может и в отношении неизвестных лиц заводится.
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праведник

27 минут назад
липецк, уголовное дело не обязательно должно заводиться на кого-то. Если состав преступления в тех или иных действиях усматривается, то уголовное дело заводится.
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Россия

39 минут назад
россиянин, не позорь меня, пиши грамотно, по-русски.
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россиянин

сегодня, 22:01
а как в городе троих на красный и по обЪездон под плетку осановка так условка а как в туле то сразу надо подключиться )))))) свое гумно малиной пахнет ))))
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.

сегодня, 21:53
Приезжие, аналогично. Единственное, можно поехать на Ссёлки и там найти родню. Думаю их там все знают теперь.
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Приезжие

сегодня, 21:05
., пытаюсь найти,тщетно.
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Приезжие

сегодня, 21:03
липецк, на происшествие,видимо. На дорожников врядли заведут.
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