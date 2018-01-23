Расследование ДТП, в котором погибли липчанки, взяла под контроль прокуратура

Авария унесла жизни 5 человек, в том числе женщины и ребенка из Липецкой области

22 января отделением по расследованию преступлений, совершенных на территории Куркинского района, СО МОМВД России «Кимовский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ, по факту дорожно-транспортного происшествия , произошедшего на 6 км автодороги «Ивановка - Грибоедово» Куркинского района Тульской области, в результате которого 5 человек погибли, 2 человека пострадали.

Решение о возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным.

По версии следствия, 21.01 в 17 ч. 35 мин. на 6 км автодороги «Ивановка - Грибоедово», на территории Куркинского района Тульской области произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2111 под управлением жителя Тулы,1973 года рождения, со следовавшим в противоположном направлении автомобилем «Ниссан Икс Трейл», под управлением женщины- водителя, 1972 года рождения, жительницы Липецка.

В результате столкновения автомобиль «Ниссан Икс Трейл», совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. Оба водителя погибли на месте происшествия.

Также в результате ДТП в автомобиле ВАЗ-2111 погибли на месте две женщины, 1972 и 1952 года рождения. Погибла 7-летняя девочка- пассажир автомобиля «Ниссан Икс Трейл» В медицинские учреждения доставлены двое пострадавших пассажиров автомобиля «Ниссан Икс Трейл»:

Ход следствия по уголовному делу прокуратурой области взят на контроль.

Фото: newstula.ru