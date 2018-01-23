Общество

сегодня, 20:31

Продажа водки на 7 минут позже разрешенного времени обошлась в 50 тысяч рублей

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#алконоль #спиртное
Продажа водки на 7 минут позже разрешенного времени обошлась в 50 тысяч рублей

Штраф наложил суд.

В одном из магазинов на улице Энергостроителей продали бутылку водки в 21.07. Как сообщает региональное управление потребительского рынка и ценовой политики, по данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении и проведено административное расследование. В ходе административного расследования Росалкогольрегулирование подтвердило факт реализации алкоголя в 21.07.

Сегодня Советский районный суд Липецка признал общество с ограниченной ответственностью виновным в совершении правонарушения по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ с назначением административного штрафа в размере 50 000 рублей.

Напомним, в соответствии со ст. 3 Закона Липецкой области № 118 «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области» не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 21 часа до 9 часов по местному времени, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, и розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, а также розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой магазинами беспошлинной торговли.
485
#алконоль #спиртное

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