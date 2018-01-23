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сегодня, 19:16

Липецкая вечЁрка: новые маршруты автобусов, жадные похоронщики и драчливый седан

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: новые маршруты автобусов, жадные похоронщики и драчливый седан
Представляем вам обзор наиболее обсуждаемых и интересных событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей во вторник, 23 января.

Максимальное внимание читателей сегодня уделено смене маршрутов городских автобусов. Корректировка маршрутов №№8,11, 24 и 24а выполнена по обращениям липчан и в целях улучшения транспортного обслуживания населения. 

Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про земляка, пожелавшего Путину благополучной среды обитания. Автор обращения сам живет среди покойников: сельский погост лезет к нему в огород. Но чиновники исправлять ситуацию не торопятся.

Во вторник развернулось живое обсуждение по теме женского мастерства вождения. Внедорожник остановился на светофоре первым, чтобы пропустить пешеходов. Седан под управлением автоледи сначала тоже притормозил, но потом резко выехал вперёд и боднул паркетник в бампер. Да так, что с внедорожника осыпался оставшийся на крыше снег. 

Горячо в комментариях к новости про алчных похоронщиков. «Смерть самого близкого человека непросто перенести, а седых волос убитой горем девушке добавляют сотрудники похоронных агентств. По словам Оксаны, они доводят ее чуть ли не до помешательства».

Между тем, особо импонирует читателям сообщение про рост среднестатистической взятки в шесть раз. Ну хоть тут у нас колоссальный прирост!

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#обзор #события #вечЁрка

Комментарии (2)

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222

41 минуту назад
Надежда, мне кажется 315 стал ходить еще дольше а зачем теперь 346 : ? теперь №24 и №24 туда будут ходить))))
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Надежда

сегодня, 21:29
Автобусы 2,12,315,352,346,348,302 и т.д. кто импоменял расписание движения. Вечеом ни уехать ни приехать на сокол И кто про это знает и уто нам про это расскажет
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