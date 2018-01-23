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сегодня, 17:20

Электробус «Волгабас» прибыл в Липецк для зимнего тестирования

27 2148
#транспорт
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Электробус «Волгабас» прибыл в Липецк для зимнего тестирования

В Липецк для зимних тестовых испытаний приехал электробус «Волгабас». В сентябре прошлого года он уже работал в городе и хорошо себя зарекомендовал. Сегодня машина прибыла из Владимира своим ходом.

По информации производителя, с пассажирами в салоне и работающим климат-контролем электробус может преодолевать до 200 и более километров. Осенью «Волгабас» проходил по маршрутам без подзарядки свыше 215 километров. Мощности электробуса от КАМАЗа, тестируемого в Липецке в июле прошлого года, хватало на 70 километров. Его эксплуатация предполагает быструю подзарядку на конечных остановках в течение 20 минут. «Волгабас» заряжается после смены. Вместе с тем, для этого не нужно закупать и монтировать специальную станцию. «Заправить» данную модель «зеленого транспорта» можно за 5 часов условиях автобусного парка от сети 380 В. Максимальная скорость электробуса - 80 км/ч. В салоне 27 сидений, он рассчитан на 90 пассажиров. Конструкция предусматривает и условия для провоза граждан с ограниченными возможностями здоровья. Так на входе в электробус есть специальная подъемная площадка для колясок, а в салоне - место, оборудованное механизмами крепления.

В ближайшее время в электробусе установят терминалы системы безналичной оплаты проезда. Предполагается, что на линию он выйдет уже в пятницу. В течение месяца машина будет использоваться на разных маршрутах, что позволит оценить ее работу при движении по затяжным подъёмам. Начнется тестовая эксплуатация в зимних условиях с маршрута №2.

Как отметил председатель департамента транспорта Александр Алынин, если машина успешно пройдет и зимнее тестирование, будет рассматриваться возможность приобретения партии экологически чистой техники из пяти единиц уже в первом полугодии. В планах администрации города приобретение к 2022 году до 150 электробусов. В настоящее время стоимость одной машины с предоставляемой Минпромторгом скидкой составляет порядка 15 млн. рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

27 2148
#транспорт
3

Комментарии (27)

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Федор

14 минут назад
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=7FFeh37eMUU Любой электромобиль в два раза грязнее обычных бензиновых, на 1 км пути он тратит 400 Вт энергии, при производстве которой вырабатывается 200 г углекислого газа (стандарт ЕВРО5 требует 135 г на 1 км пути, а далее с 2020 г будет 90 г). При существующей структуре мировой энергетики электромобили будут в два раза грязнее и опаснее для экологии Земли, чем обычные автомобили с бензиновыми двигателями. Просто проблема загрязнения воздуха городов будет перенесена за их пределы, но при этом многократно увеличится. А есть еще и проблема аккумуляторов, и не только с их утилизаций. Их производство наносит непоправимый ущерб окружающей среде – это тысячи тонн отработанной породы и кубометры жидких кислотных отходов. Цена такому электромобильному будущему – здоровье и жизнь сотен миллионов людей и настоящая климатическая катастрофа. Следующие 30 лет (как минимум) будут «эрой газа», гораздо более чистого, чем нефть и уголь, топлива.
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Гость

16 минут назад
Кто то верит что Новосибирск сделает аккумуляторы ? Разве на одну поездку. Все аккумуляторы - китай. Иначе билет за 200 рублей.
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Снежинка

24 минуты назад
"Весь народ живет в говне, только Пути на на коне".
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те, кто забрал

31 минуту назад
олёнка, а можно мы тебе вернём пока только щазжа? Мы подумали и решили, что такой зверь как щазжа нам и самим не нужен.
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паша

32 минуты назад
ого - сколько этот автобус стоит. с нынешними ценами на общественный транспорт он никогда не окупится
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Незнайка

54 минуты назад
Межгород Скания 49 мест (новый) 15 млн. Дать контакты для желающих быстрых распилов?
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олёнка

сегодня, 21:54
даёш пазики и лиазы,верните рогатых,верните икарусы с гармошкой-щазжа
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водитель ОТ

сегодня, 21:40
КНР, ... в Новосибирске регулярный электробусный маршрут действует с мая 2014г. оно и понятно ,поскольку аккумуляторы для электробусов разрабатываются в Новосибирском НИИ энергетики. в Волгограде начали тестировать электробусы собственного производства на 10 маршруте .от пл. Куйбышева ... Китай вне конкуренции . даже в Европе процент электробусов в горэлектротранспорте ниже чем в Поднебесной. По официальной статистике количество электробусов на дорогах Китая уже превышает 100 000, что составляет более 20% от всех автобусов страны. .так что Липецку до Шанхая как до Пекина раком.
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КНР

сегодня, 21:25
водитель троллейбуса, не говорите ерунду - нигде в России электробусы не работают на постоянных маршрутах. В Москве их испытывали и продолжают испытывать более-менее системно: российские, китайские, белорусские и финские образцы. Но это - Москва, и не надо путать хрен с пальцем. Крупнейшим эксплуатантом электробусов является Китай - там их несколько десятков тысяч (кстати - местного производства). Вероятность применения электробусов в Липецке равна вероятности его переименования в Шанхай.
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Елена К

сегодня, 21:18
Серёжа Иванов возомнил себя равным главе Пекина и решил потрындеть про экологию и прогресс)) Ты с обычными-то троллейбусами управиться не смог... одуванчикоборец тербунский. А с какими косяками работает традиционный муниципальный транспорт? - это сначала исправь.
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