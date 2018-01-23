Электробус «Волгабас» прибыл в Липецк для зимнего тестирования

В Липецк для зимних тестовых испытаний приехал электробус «Волгабас». В сентябре прошлого года он уже работал в городе и хорошо себя зарекомендовал. Сегодня машина прибыла из Владимира своим ходом.

По информации производителя, с пассажирами в салоне и работающим климат-контролем электробус может преодолевать до 200 и более километров. Осенью «Волгабас» проходил по маршрутам без подзарядки свыше 215 километров. Мощности электробуса от КАМАЗа, тестируемого в Липецке в июле прошлого года, хватало на 70 километров. Его эксплуатация предполагает быструю подзарядку на конечных остановках в течение 20 минут. «Волгабас» заряжается после смены. Вместе с тем, для этого не нужно закупать и монтировать специальную станцию. «Заправить» данную модель «зеленого транспорта» можно за 5 часов условиях автобусного парка от сети 380 В. Максимальная скорость электробуса - 80 км/ч. В салоне 27 сидений, он рассчитан на 90 пассажиров. Конструкция предусматривает и условия для провоза граждан с ограниченными возможностями здоровья. Так на входе в электробус есть специальная подъемная площадка для колясок, а в салоне - место, оборудованное механизмами крепления.

В ближайшее время в электробусе установят терминалы системы безналичной оплаты проезда. Предполагается, что на линию он выйдет уже в пятницу. В течение месяца машина будет использоваться на разных маршрутах, что позволит оценить ее работу при движении по затяжным подъёмам. Начнется тестовая эксплуатация в зимних условиях с маршрута №2.

Как отметил председатель департамента транспорта Александр Алынин, если машина успешно пройдет и зимнее тестирование, будет рассматриваться возможность приобретения партии экологически чистой техники из пяти единиц уже в первом полугодии. В планах администрации города приобретение к 2022 году до 150 электробусов. В настоящее время стоимость одной машины с предоставляемой Минпромторгом скидкой составляет порядка 15 млн. рублей, сообщает пресс-служба мэрии.