Экономика

сегодня, 17:13

В Липецкой области импорт за год вырос на 51%

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#импорт
В Липецкой области импорт за год вырос на 51%

Импорт в Липецкой области в 2017 году вырос на 50,8%, до 906,7 млн. долларов, экспорт  - на 41,6% (до3977,6 млн. долларов). В целом внешнеторговый оборот в регионе увеличился на 43,3 % до 4884,3  млн. долларов, сообщает Липецкая таможня.

Странами с наибольшим объемом товарооборота были Турция, Мексика, Бельгия, Дания, Германия, Китай, Нидерланды, Италия, Польша, Бразилия, Венгрия, Финляндия, Словакия, Австрия, Узбекистан, Япония, Люксембург, Франция, Латвия, Грузия, Иран, Испания, Норвегия, Эстония, Чехия, Азербайджан. Товарооборот с ними составил 4802,0 млн. долларов, или 98,3 % от общего объема внешнеторгового оборота.

Основу экспорта (95,5 %) составил экспорт черных металлов ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат". В перечне импортных товаров в Липецкой области преобладали технологическое оборудование и запасные части к нему (42,7 % от общего импорта), электрические машины (8,6 %), черные металлы (7,6 %), концентрат угольный, парафины, консервационное масло (7,3 %), пластмассы и изделия из них (5,4 %), изделия из черных металлов (3,7 %).

Важнейшими участниками внешнеэкономической деятельности по объему товарооборота за прошлый год стали: ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», АО «Индезит Интернэшнл», ООО «Овощи Черноземья», ООО «ХОРШ РУСЬ», ЛЛЦ Йокохама Р.П.З.Липецк, ОАО «Прогресс», ООО «ТЕХНА», ООО «Липецкий завод тепличных конструкций», ООО «Бекарт», ООО «Л-Пак», ООО «СЭСТ-ЛЮВЭ», ООО «Коссад Семенс Рюсси», ООО «Каргил», ООО «Фенци», ООО «Кемин Индастриз (Липецк)», ООО «Лэм Уэстон Белая дача», ООО «ДЖ. Т. И. Елец», ООО «РОПА – РУСЬ», ООО «Липецкпиво», ООО «ЧСЗ-Липецк», ООО «Елецкая внешнеторговая компания», ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», ООО «Ля трубная компания «Свободный Сокол», ООО «Агроснабсахар», ООО «Алу-Про», ОАО «Добринский сахарный завод», ООО «Производственный комплекс Рационал», ООО «Агрофирма «Липецк», ООО «Бипласт».

Липецкие таможенники за год выявили 50 467 единиц контрафактной продукции - леска для рыбной ловли с товарными знаками POWER PRO, SHIMANO, сигареты «Winston», «Bond». Эти товары были изъяты из розничной торговли. Правоохранительный блок таможни возбудил 615 дел об административных правонарушениях (нарушения валютного законодательства Российской Федерации; недостоверное декларирование товаров; невывоз либо неосуществление обратного ввоза транспортных средств физическими лицами, непредставление или несвоевременное представление в таможенные органы статистической формы учета перемещения товаров и др.). Штрафные санкции на нарушителей составили 7 млн. 745 тыс. рублей.

Всего в доход федерального бюджета в 2017 году Липецкой таможней перечислены 9 млрд. 425,95 млн. рублей — на 256,5 млн. рублей больше, чем в 2016 году. 

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#импорт

Комментарии (6)

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Патриет

39 минут назад
Правильно товарищи , закрыть нахрен КЛМН чтоб на нас проклятые империалисты не паразитировали. Будем продавать крутую электронику , химию , станки и все остальное самое высокотехнологичное. Вот тока где все это взять , не хотят сволочи работяги и инженера за 30 тыр делать. Гады.
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Станкостроительный завод

сегодня, 21:52
перепродажа колониальных товаров в обмен на сырье и полуфабрикаты как в любой колониальной стране Основу экспорта (95,5 %) ! составил экспорт черных металлов ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат".... спасибо СССР что создал НЛМК на котором паразитируют эффективные менеджеры . на чем бы они паразитировали без СССР. и проклятых коммунистов ?
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WAX

сегодня, 20:25
Ну а рост зарплаты где?
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Лучше бы наоборот, им товары, а нам деньги

сегодня, 20:01
Главное что экспорт не растёт у нас, что убыточно для Липецкой области, но зато иностранцам от нас прибыль, они нам импортные товары плохого качества, а мы им настоящие деньги, им живётся хорошо, а мы радуемся отчётам о импорте.
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Светлана

сегодня, 17:47
Каких фантастических цифр не нарисуешь, лишь бы разрешили править хотя б до конца срока. Если такой невообразимый рост производства и торговли да ещё и за валюту, то почему Липецкая область убыточна и живёт на субсидии и кредиты?
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Анастасия Лапина

сегодня, 17:32
Пoзнaкомлюсь с парнем от 18 лет. Зовyт Настя, мнe 19, cтpойная, блoндинка, вeceлая и совсем не скромная)) Фoто и телeфон в анкeте >>> http://18pop.ru
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