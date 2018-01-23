Розничная торговля в Липецкой области росла за счет продуктов питания

236 980,3 млн. рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области в прошлом году — на 1,7% больше, чем в 2016-м. В расчете на душу населения пришлось 205 тыс. рублей.

Продажа непродовольственных товаров преобладала — на ее долю пришлось 125 766,7 млн. рублей, или 53,1% оборота. Однако розничная торговля росла в основном за счет пищевых продуктов, включая напитки (и табачных изделий): если на непродовольственные товары жители Липецкой области потратили на 0,8% больше, чем годом ранее, то на продукты питания — на 2,7% больше, или 111 213,6 млн. рублей.

Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 5,5% от оборота розничной торговли, сообщает Липецкстат.