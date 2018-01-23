Экономика

сегодня, 17:12

Розничная торговля в Липецкой области росла за счет продуктов питания

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#торговля
Розничная торговля в Липецкой области росла за счет продуктов питания

236 980,3 млн. рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области в прошлом году — на 1,7% больше, чем в 2016-м. В расчете на душу населения пришлось 205 тыс. рублей.

Продажа непродовольственных товаров преобладала — на ее долю пришлось 125 766,7 млн. рублей, или 53,1% оборота. Однако розничная торговля росла в основном за счет пищевых продуктов, включая напитки (и табачных изделий): если на непродовольственные товары жители Липецкой области потратили на 0,8% больше, чем годом ранее, то на продукты питания — на 2,7% больше, или 111 213,6 млн. рублей.

Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 5,5% от оборота розничной торговли, сообщает Липецкстат. 

4 456
#торговля

Комментарии (4)

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WAX

сегодня, 20:28
Розничная торговля в области росла за счет роста цен , а вот жрать больше точно не стали.
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Душа

сегодня, 19:39
Не понял! Не пить, не есть, не платить и за год не наберешь 200 тысяч! При зароботке 20 тыс не тратя соберешь 240 тыс! А куда пенсионеров, инвалидов, школьников и студентов дели?
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виктор

сегодня, 17:54
Местным ведомствам приказано срочно "нарисовать" рост всего и вся! Забавно: у федеральных ритейлеров минус по выручке, а у липецких чиновников сплошной плюс))
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Анастасия Лапина

сегодня, 17:32
Пoзнaкомлюсь с парнем от 18 лет. Зовyт Настя, мнe 19, cтpойная, блoндинка, вeceлая и совсем не скромная)) Фoто и телeфон в анкeте >>> http://18pop.ru
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