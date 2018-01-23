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61-летний житель Кемеровской области пытался сварить жену в ванной

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#насилие
61-летний житель Кемеровской области пытался сварить жену в ванной

Житель города Берёзовский Кемеровской области собирался сварить бывшую жену в ванной. Мужчину остановили полицейские.

Как сообщает VSE42.ru, 61-летний житель города Берёзовский насильно удерживал бывшую жену в ванной, поливал ее голову кипятком из крана и угрожал сварить женщину. Соседи вызвали полицейских, а те медиков. Врачи "скорой" диагностировали у женщины ожоги головы и рук I и II степени, а также многочисленные ушибы.

Выяснилось, что супруги давно разведены, однако жили вместе. Мужчина приревновал бывшую жену и устроил скандал.

В отношении березовчанина возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ, "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", кроме того, ему грозит ответственность по еще одной статье Уголовного Кодекса - "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

429
#насилие

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