Общество
сегодня, 16:38
Прокуратура взялась за автора письма Путину
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и за покойников.
Сегодня в публикации «Уставший от покойников в огороде липчанин пожелал Владимиру Путину «благополучной среды обитания» GOROD48 рассказал о том, как житель села Доброе Михаил Карякин столкнулся с вопиющим нарушением Конституции РФ, с невыполнением администрацией села вступившего в силу решения суда. Михаил Карякин взыскал с администрации села более 4 млн рублей, которые хотел потратить на покупку нового дома, так как рядом с его нынешним домовладением поселились покойники, но выигранных по суду денег не получил.
Удрученный ситуацией, Михаил Карякин взял и написал письмо президенту России, а второй его экземпляр отправил в GOROD48. Инвалид II группы сообщил Путину, что сельские депутаты «растоптали Конституцию Российской Федерации», а их покрыло управление федеральной службы судебных приставов по Липецкой области, сообщивших ему, что «требования исполнительного документа выполнены в полном объеме». Свое письмо Путину липчанин закончил тем, что пожелал Владимиру Владимировичу и его близким «благополучной среды обитания».
На эту информацию оперативно отреагировали в прокуратуре области. Сегодня на сайте ведомства появилась информация о том, что в ходе проверки по публикациям в СМИ о незаконных захоронениях на кладбищах «Чудовское» и «Центральное» в селе Добром был принят комплекс мер прокурорского реагирования по устранению выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и защиты прав граждан. Также сообщается, что Советом депутатов сельского поселения Добровский сельсовет было принято незаконное решение не вносить в статью расходов бюджета на 2018 год выплаты по исполнительным листам о взыскании с администрации сельского поселения денежной компенсации, присужденной судом двум жителям села, за материальный ущерб, причиненный им в результате захоронений за пределами санитарной зоны сельского кладбища. Незаконное решение опротестовано прокурором района. После истечения срока на добровольное исполнение судебного решения, прокуратура, в случае необходимости, примет дополнительные меры реагирования, направленные на его принудительное исполнение.
Удрученный ситуацией, Михаил Карякин взял и написал письмо президенту России, а второй его экземпляр отправил в GOROD48. Инвалид II группы сообщил Путину, что сельские депутаты «растоптали Конституцию Российской Федерации», а их покрыло управление федеральной службы судебных приставов по Липецкой области, сообщивших ему, что «требования исполнительного документа выполнены в полном объеме». Свое письмо Путину липчанин закончил тем, что пожелал Владимиру Владимировичу и его близким «благополучной среды обитания».
На эту информацию оперативно отреагировали в прокуратуре области. Сегодня на сайте ведомства появилась информация о том, что в ходе проверки по публикациям в СМИ о незаконных захоронениях на кладбищах «Чудовское» и «Центральное» в селе Добром был принят комплекс мер прокурорского реагирования по устранению выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и защиты прав граждан. Также сообщается, что Советом депутатов сельского поселения Добровский сельсовет было принято незаконное решение не вносить в статью расходов бюджета на 2018 год выплаты по исполнительным листам о взыскании с администрации сельского поселения денежной компенсации, присужденной судом двум жителям села, за материальный ущерб, причиненный им в результате захоронений за пределами санитарной зоны сельского кладбища. Незаконное решение опротестовано прокурором района. После истечения срока на добровольное исполнение судебного решения, прокуратура, в случае необходимости, примет дополнительные меры реагирования, направленные на его принудительное исполнение.
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