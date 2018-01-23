Общество

сегодня, 16:38

Прокуратура взялась за автора письма Путину

41 5925
#Путин #покойники
5
Прокуратура взялась за автора письма Путину

и за покойников.

Сегодня в публикации «Уставший от покойников в огороде липчанин пожелал Владимиру Путину «благополучной среды обитания» GOROD48 рассказал о том, как житель села Доброе Михаил Карякин столкнулся с вопиющим нарушением Конституции РФ, с невыполнением администрацией села вступившего в силу решения суда. Михаил Карякин взыскал с администрации села более 4 млн рублей, которые хотел потратить на покупку нового дома, так как рядом с его нынешним домовладением поселились покойники, но выигранных по суду денег не получил.

Удрученный ситуацией, Михаил Карякин взял и написал письмо президенту России, а второй его экземпляр отправил в GOROD48. Инвалид II группы сообщил Путину, что сельские депутаты «растоптали Конституцию Российской Федерации», а их покрыло управление федеральной службы судебных приставов по Липецкой области, сообщивших ему, что «требования исполнительного документа выполнены в полном объеме». Свое письмо Путину липчанин закончил тем, что пожелал Владимиру Владимировичу и его близким «благополучной среды обитания».

На эту информацию оперативно отреагировали в прокуратуре области. Сегодня на сайте ведомства появилась информация о том, что в ходе проверки по публикациям в СМИ о незаконных захоронениях на кладбищах «Чудовское» и «Центральное» в селе Добром был принят комплекс мер прокурорского реагирования по устранению выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и защиты прав граждан. Также сообщается, что Советом депутатов сельского поселения Добровский сельсовет было принято незаконное решение не вносить в статью расходов бюджета на 2018 год выплаты по исполнительным листам о взыскании с администрации сельского поселения денежной компенсации, присужденной судом двум жителям села, за материальный ущерб, причиненный им в результате захоронений за пределами санитарной зоны сельского кладбища. Незаконное решение опротестовано прокурором района. После истечения срока на добровольное исполнение судебного решения, прокуратура, в случае необходимости, примет дополнительные меры реагирования, направленные на его принудительное исполнение.
41 5925
#Путин #покойники
5

Комментарии (41)

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праведник

44 секунды назад
Не понимаю, запрещать я думаю тебе никто не будет, только кладбище все поделено.
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Житель

22 минуты назад
Во как. Без личного обращения к Путину у нас ничего не работает как надо. Дожили
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Снежинка

30 минут назад
"Весь народ живет в говне, только Пути на на коне".
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Снежинка

53 минуты назад
Режим в тупике! Они не знают что делать с плешивым недоразумением. Оставлять? - окончательный крах экономики, нищета. революция, кровь, лапутяне на столбах, полный ******! Убрать? - крушение Вертикали, распад России, кровь, лапутяне на столбах, полный ******!
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Квадрату

сегодня, 22:07
Как можно заработать миллионы без всяких махинаций?
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патриот

сегодня, 22:00
нас власть кинула на произвол судьбы! и сказали: не забывайте платить дань в москву. а мужик молодец я его уважаю!
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квадрат

сегодня, 21:56
Звездочке, он их не стырил,а заработал,чуеш разницу то
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Звездочке

сегодня, 21:53
Обязательно проголосуем за Грудинина только пусть он свои миллионы вернет нам гражданам РФ
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Звёздочка

сегодня, 21:29
Граждане! Обязательно приходите на выборы и голосуйте за Павла Грудинина!!!
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Не понимаю

сегодня, 21:12
Кто мне может запретить где хоронить свою родню. Хочу около дома, хочу на кладбище только пусть встанут и запретят и посмотрят что будет с их родными.
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