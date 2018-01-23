Происшествия

сегодня, 16:16

Во дворе жилого дома нашли мертвого охранника

16 8106
#тело #труп
5
Во дворе жилого дома нашли мертвого охранника

55-летний мужчина лежал в автобусе.

Сегодня днем во дворе дома №10 по улице Катукова местные жители нашли мертвого охранника автостоянки. Тело мужчины находилось в автобусе "ПАЗ", который использовался охраной парковки в качестве будки.

По предварительным данным, мужчина умер от естественных причин.







16 8106
#тело #труп
5

Комментарии (16)

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Печуг

36 минут назад
От естественных причин ему че * 80 лет
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Вопросик

сегодня, 21:47
"КОБРА", рассмешил , спс )))))
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мэр ! ,не трепи языком ,а прими меры !

сегодня, 21:01
а где видно что это парковка ? брошенный бесхозный ПАЗик с каким то мужичком внутри . если какие то личности собирают дань иначе колеса порежут . надо найти гопников , которые собирают дань и крышующих гопоту участковых . если не отыщутся ,ПАЗик сдать в металлолом по програмее отчиски дворов от бесхозной автотехники.
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""""

сегодня, 19:03
рано ему умирать (((, мужик мог элементарно угореть в этом ПАЗике: они его отапливают мусором из помойки. Жесть! Почему жители этого двора молчат?!
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"КОБРА"

сегодня, 19:00
Эта парковна не законна. Охранники не автомобили охраняют, а парковку от автомобилей жильцов дома Катукова 10. Почему жители этого дома такие инфантильные?! Давно разогнали бы эту шарашкину контору !!!
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рано ему умирать (((

сегодня, 18:35
он на 10 лет младше пу и королева...
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тербкнский Гондурас

сегодня, 18:21
парковка естественно законная , имеются все соответствующие разрешения , соответствие сантребованиями , техрегламентами ,зарегистрирована в Госреестре , страховыми обязательствами , официально оформленным штатом и платит налоги в казну.
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Житель

сегодня, 18:05
что еще за охрана парковки во дворе дома №10 по улице Катукова? Бандитский Липецк?)
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Анастасия Лапина

сегодня, 17:32
Пoзнaкомлюсь с парнем от 18 лет. Зовyт Настя, мнe 19, cтpойная, блoндинка, вeceлая и совсем не скромная)) Фoто и телeфон в анкeте >>> http://18pop.ru
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Гость

сегодня, 17:27
Бунина 22 тоже окружили парковки депутату пофиг на это всё ,а эти уроды ещё и подключаются к электричеству к домам греются в машинах
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