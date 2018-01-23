Происшествия
сегодня, 16:16
Во дворе жилого дома нашли мертвого охранника
55-летний мужчина лежал в автобусе.
Сегодня днем во дворе дома №10 по улице Катукова местные жители нашли мертвого охранника автостоянки. Тело мужчины находилось в автобусе "ПАЗ", который использовался охраной парковки в качестве будки.
По предварительным данным, мужчина умер от естественных причин.
По предварительным данным, мужчина умер от естественных причин.
Печуг
Вопросик
мэр ! ,не трепи языком ,а прими меры !
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"КОБРА"
рано ему умирать (((
тербкнский Гондурас
Житель
Анастасия Лапина
Гость