Во дворе жилого дома нашли мертвого охранника

55-летний мужчина лежал в автобусе.

Сегодня днем во дворе дома №10 по улице Катукова местные жители нашли мертвого охранника автостоянки. Тело мужчины находилось в автобусе "ПАЗ", который использовался охраной парковки в качестве будки.



По предварительным данным, мужчина умер от естественных причин.















